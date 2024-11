Illés Fanni paralimpikon lett a közmédia idei Jónak lenni jó! kampányának harmadik jótékonysági nagykövete

A közmédia idei Jónak lenni jó! adománygyűjtő kampányában eddig több mint 22 millió forint gyűlt össze a törökbálinti Tábitha Gyermekhospice Ház támogatására, a program harmadik jótékonysági nagykövete Illés Fanni paralimpikon lett – mondta a Jónak lenni jó! projektvezetője, a Kossuth rádió csatornaigazgatója szombaton Törökbálinton.

Siklósi Beatrix a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott törökbálinti Tábitha házban elmondta, hogy az idén a két eddigi jószolgálati nagykövetükhöz, Reviczky Gáborhoz és Dibusz Déneshez harmadikként csatlakozott Illés Fanni paralimpikon. Kiemelte:

Illés Fanni olyan hiteles személyiség, aki mögött komoly teljesítmény áll, ezért ha arra biztatja a közmédia hallgatóit, nézőit, olvasóit, hogy adakozzanak, akkor szívesen megteszik.

Akik felfigyeltek a közmédia idei jótékonysági gyűjtésére, azok eddig nagyon intenzíven adakoznak, az adományvonalra befolyt összeg tegnap még 18 millió forint volt, mára pedig meghaladta a 22 millió forintot – mondta Siklósi Beatrix.

Végtelenül jó érzés látni, hogy az emberekben ott van a segítőkészség, és amikor kiszolgáltatott embertársainkon kell segíteni, akkor segítenek is – fűzte hozzá.

Budapest, 2024. november 16.

Illés Fanni paralimpikon úszó, a közmédia idei Jónak lenni jó! kampányának harmadik jótékonysági nagykövete a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott törökbálinti Tábitha Gyermekhospice Házba tett látogatáson 2024. november 16-án. A közmédia idei Jónak lenni jó! adománygyűjtő kampányában eddig több mint 22 millió forint gyűlt össze a Tábitha Gyermekhospice Ház támogatására. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Illés Fanni elmondta, hogy azért is vállalta nagyon szívesen a feladatot, mert saját élettapasztalata alapján tudja, milyen rászorulni mások segítségére. Különösen megérinti, ha gyerekekről van szó, akiknek sokat tud segíteni lelkileg a családias, baráti légkör.

„Emberek vagyunk, és nem azért élünk itt a Földön, hogy egymás mellett éljünk, hanem azért, hogy egymást segítve éljünk”

– fogalmazott a paralimpikon.

Hári Tibor, a Tábitha Gyermekhospice Ház ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott Tábitha Gyermekhospice Ház az ország egyetlen olyan intézménye, ahol a krónikus betegségben szenvedő, vagy életük végén lévő gyerekek és az őket kísérő családtagjaik kaphatnak segítséget egy szeretetteljes környezetben. Hozzátette, hogy a támogatás segítségével felépülő, Közép-Európában egyedülálló új gyermekhospice intézménnyel még több család kaphat segítséget a legnehezebb küzdelemben.

Az igazgató elmondta, hogy jelenleg egy családi házban működik az ellátás, amit egy vállalkozó alapított a saját tulajdonában, és az már nem alkalmas gyermekhospice ellátásra. Tájékoztatása szerint a mostani, szintén törökbálinti fejlesztés keretében egy nagyobb, többágyas, hospice ellátásra alkalmas intézmény valósul meg, amelynek már elkezdték az építését. A mostani támogatáshoz nagy reményeket fűznek, hiszen még be is kell rendezni majd az intézményt – fűzte hozzá Hári Tibor.

A Jónak lenni jó projektvezetője azt mondta:

idén a gyűjtés mellett élményeket is igyekeznek adni a rászoruló családoknak.

„Kollégáink elintézték azt, hogy egy háromgyerekes család eljusson a keddi német- magyar focimeccsre, ahová ők még soha nem is gondoltak arra, hogy valaha eljuthatnak, kedvünkért a debreceni vidámpark igazgatójának ígéretét írjuk, hogy kinyitja egy család számára a vidámparkot, hiszen most már téliesítették, de néhány játékot igénybe vehetnek, és hát hozzánk is jöhetnek majd gyerekek mert az M2 Hetedhétkaland című műsorába is szeretnének bekukkantani néhányan” – mondta Siklósi Beatrix, a Jónak lenni jó! projektvezetője.

A Jónak lenni jó! eddig 22 és félmillió forintot gyűjtött, főként az adományvonalra érkező hívásokból. Továbbra is lehet segíteni, például a sportolók vagy a művészek által felajánlott tárgyak megvásárlásával.

Idén a Baptista Szeretetszolgálat tevékenységét több módon lehet segíteni: 300 forinttal a 1355-ös telefonszám hívásával, illetve SMS küldésével ugyanerre a telefonszámra. A közmédia karitatív kampánya ezúttal is különleges tárgyak eladásával segíti a szervezet munkáját. Az ismert emberek által felkínált relikviák többségét a Jónak lenni jó! honlapján lehet fix áron megvásárolni, néhány különleges tárgyat pedig a közmédia december 22-i egész napos műsorfolyama során bocsátanak árverésre.

A jótékonysági akcióba a jonaklennijo@mtva.hu e-mail-címre várják a felajánlásokat, a kampány alakulásáról a mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon lehet tájékozódni.