December 2-ig lehet jelentkezni a középfokú felvételi központi írásbeli vizsgáira; 543 középiskola írta elő felvételi tájékoztatójában az írásbeli vizsgákon való részvételt a hozzá jelentkező tanulóknak – tájékoztatta az Oktatási Hivatal pénteken az MTI-t.

Az Oktatási Hivatal (OH) honlapján elérhetők e középiskolák adatai, valamint az az elektronikus keresőfelület, amelyen a középfokú intézmények felvételi tájékoztatói és a meghirdetett tanulmányi területek találhatók. A középfokú iskolák az utóbbi hetekben közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen tanulmányi területeket hirdetnek meg a 2025/2026-os tanévre, és megjelölték azt is, hogy – az adott jogszabályi keretek között – milyen felvételi eljárással veszik fel a jelentkezőket. Közülük 543 középiskola – az intézmények 48 százaléka – jelezte, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók előzetesen vegyenek részt a központi írásbeliken. Ha egy tanuló februárban ezek valamelyikébe is be kívánja adni felvételi jelentkezését, mindenképp részt kell vennie a központi írásbeli vizsgákon.

A jelentkezést december 2-ig ahhoz a vizsgaszervező középiskolához kell benyújtani, amelyben a felvételiző a vizsgáit meg kívánja írni. A középfokú felvételi írásbeli vizsgákkal és a középfokú felvételi eljárás további menetével kapcsolatos minden információ megtalálható az oktatas.hu honlapon.

A kiemelt kép illusztráció.