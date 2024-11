Átadták a Highlights of Hungary társadalmi díjakat

Gáll Levente és Tímea, a Magyar Hospice Alapítvány, valamint Szabadfi Szabolcs, azaz „Szabi, a pék” kapta idén a Highlights of Hungary társadalmi díjakat – közölték a szervezők pénteken.

A közlemény szerint a Highlights of Hungary idén rekordévet zárt: az októberben lezajlott közönségszavazáson a 25 jelöltre több mint 110 ezer szavazat érkezett mintegy 1500 településről.

A díjakat, amelyekkel 2-2 millió forintos pénzjutalom is jár, az idei évad nagykövetei, Almási Kitti, Borbás Marcsi, Gyurta Dániel és T. Danny adták át csütörtök este a Budapest Music Centerben.

„Nagyon örülünk, hogy évről évre egyre népszerűbb ez a kezdeményezés, hiszen az érintetti körbe csupa-csupa jó ember tartozik, olyanok, akik nem restek feltűrni az ingujjat, elvégezni a munkát, gondolkodni, de leginkább szeretni: szeretni önmagukat, közösségüket, magyarságukat” – idézi a közlemény Csehi Marianna, a Highlights of Hungary ügyvezetője szavait.

Gáll Levente és Tímea a csíkmadarasi Zsigmond Malom panzió két tulajdonosa, akik a nagyszülők vízimalmát – Hargita megye utolsó épségben fennmaradt, műemléki védettségű vízimalmát – mentik meg az enyészettől – írták a Highlights of Hungary honlapján. Kiemelték, hogy a panzió nemcsak szállás, hanem egy életforma szelete, ahol a vendégek betekintést nyerhetnek a helyi hagyományokba és a természetközeli életmódba.

A Magyar Hospice Alapítvány 1991-ben jött létre Polcz Alaine vezetésével, azzal a céllal, hogy méltóságteljes és humánus ellátást nyújtson azoknak a gyógyíthatatlan betegeknek, akiknek már csak tüneti kezelések állnak rendelkezésre. Az alapítvány, amely több mint 10 ezer beteget és családot támogatott az elmúlt három évtizedben, holisztikus megközelítést alkalmaz, amely nemcsak a fizikai fájdalom csillapítására, hanem a lelki, szociális és spirituális szükségletek biztosítására is összpontosít. A szervezet működése ingyenes, és nagy hangsúlyt fektet a társadalmi szemléletformálásra is.

Szabadfi Szabolcs, ismertebb nevén Szabi, a pék, ma már az egyik legismertebb kézműves pék Magyarországon, akinek a sütés nemcsak munka, hanem valódi szenvedély és alkotói folyamat. Különös figyelmet fordít az alapanyagok minőségére is, a kézműves munkásságában nagy hangsúlyt fektet a tiszta, helyi alapanyagok használatára – írták a Highlightsofhungary.hu oldalon.

A Highlights of Hungary tízéves fennállása alatt több mint ötszáz kiemelkedő magyar teljesítményt mutatott be, ezáltal motiválva mindenkit cselekvésre, alkotásra. Ezen teljesítményekből mutat be Sal Endre és Berta Mihály Inspiráló magyarok – 24 lebilincselő sikertörténet című interjúkötete, amely a Highlights of Hungary kiadásában jelent meg.

Kiemelt kép: A Highlights of Hungary Társadalmi Díj átadó ünnepsége Budapesten, 2024. november 14-én (Forrás: Facebook/Szabi a Pék)