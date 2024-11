48 perc – Orbán Balázs: Donald Trump győzelme sok kézzelfogható lehetőséget teremt Magyarország számára

Sok kölcsönösen előnyös, kézzelfogható, gazdasági típusú együttműködésre teremt lehetőséget Magyarország számára a Donald Trump által vezetendő amerikai adminisztráció – hangsúlyozta a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtök este az M1 csatorna 48 perc című hírháttérműsorában.

Orbán Balázs kiemelte, az amerikai befektetői közösség az egyik legjelentősebb Magyarországon, és komoly kifektetési stratégia is van. Hozzátette: fontos pénzügyi és katonai együttműködések lehetnek az Egyesült Államokkal. Példaként megemlítette, hogy a demokraták megszüntették Magyarország és az Egyesült Államok között a kettős adóztatási egyezményt, amelyet most helyre lehet állítani, és a vízumkérdésekben is vannak olyan ügyek, amelyeket rendezni lehet.

Úgy véli, Donald Trump „igaz amerikai karakter”, amerikai érdekekben gondolkodik – úgy, hogy hogyan lehet a világban olyan megállapodásokat létrehozni, amelyek mind az Egyesült Államoknak, mind a tárgyalópartnereknek megfelelnek –, jó a víziója, és jó véleménye van Magyarországról.

Felhívta a figyelmet arra, hogy

Trump elnökválasztási győzelme közvetett módon is pozitív hatással lehet a magyar gazdaságra, ha el tudná kerülni az orosz–ukrán háború eszkalációját és el tudná érni a háború lezárását.

A tűzszünetről szólva a miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott, az is lehetséges, hogy váratlan módon gyorsan „tető alá” lehetne hozni, ha Donald Trump és a körülötte lévő adminisztráció helyreállítja a kommunikációs csatornákat, és kapcsolatba lépnek a szövetségeseikkel, illetve az orosz vezetéssel.

Orbán Balázs leszögezte, a magyar meggyőződés az, hogy először legyen tűzszünet, és ezután következik, hogyan rendezzék Ukrajna kérdését. Ismertette: a nemzetközi statisztikák szerint legalább három tűzszünet van a békekötés előtt, és akár több évig is eltarthatnak a tárgyalások.

A műsor témája volt az EU-elnökség is, amelyről Orbán Balázs elmondta, arról szól, hogy „mi magunk akarjuk naggyá tenni Európát”. Olyan döntéseket kell hozni, amelyek javíthatják az európai versenyképességet, az európai emberek problémáinak megoldásáról szólnak, és a békét szorgalmazzák – tette hozzá.

Kiemelte: ehhez közelebb kerültek a múlt héten Budapesten az EU-csúcson. Mint mondta, a miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy 2024 végére a világ a választási szuperév miatt át fog alakulni, és erre minél előbb fel kell készülni.

Az EU-csúcs hangulatáról szólva azt mondta, a legfontosabb országok vezetői beismerték, hogy ez új helyzet, Európa békét akar, alkalmazkodni és stratégiát kell kialakítani, amihez diskurzusra van szükség.

Orbán Balázs szólt az európai versenyképesség hanyatlásáról is, amely „olyan méreteket öntött, hogy az Amerikai Egyesült Államokhoz képest nagy lemaradást szedett össze”. Hangsúlyozta: a budapesti nyilatkozat alapján az Európai Tanács megpróbálja rávenni a brüsszeli intézményeket, hogy „ne ideológiai kérdésekkel foglalkozzanak, hanem az európai embereket érintő energetikai, gazdasági, technológiai, munkaerőpiaci kérdésekkel”. Ebben a magyar elnökség egy „bravúros” előkészítő munkával egységet tudott teremteni – fűzte hozzá.

Orbán Balázs leszögezte: az európai tagállamok vezetői, az Európai Tanács legyen az, amely „irányt szab Európának, a tagállamok vezetőiből álló testületnek kell megszabnia, hogy Európa merre menjen tovább.”

A miniszterelnök politikai igazgatója beszélt arról is, hogy Franciaországban, Németországban és Spanyolországban „politikai bizonytalanság” van, és emiatt „vezetési probléma” van az egész EU-ban is. Mint mondta, a német kormány irányvesztése negatív hatással van a magyar gazdasági lehetőségekre is. Nem csak Németország, hanem Európa számára is fontos a jövő évi választás – tette hozzá.

A műsorban szó volt a Szegeden épülő BYD gyárról is, amelyről Orbán Balázs úgy vélekedett, hogy a fejlesztés egy „új motor” a magyar gazdaságnak, és a gyárban készülő autók az európai piacra készülnek.

A politikus fontosnak tartja, hogy legyen amerikai, német, kínai és dél-koreai tőke is az országban, amelyek befektetései különböző szegmensben vannak, és mindig legyen Magyarországnak egy olyan motorja, amely „húz”. Ez a deklarált gazdasági semlegesség politikája – tette hozzá.

Elmondta, a gazdasági semlegesség politikája meg tudja teremti azt, hogy a magyar állampolgárok számára kézzelfogható gazdasági növekedés, béremelés valósuljon meg, és a kormány lakhatási kérdésekkel tudjon foglalkozni, valamint a kis- és közepes vállalkozásokat is „fel tudja húzni”.

A műsorban téma volt az is, hogy szerdán Brüsszelben szélsőbaloldali aktivisták erőszakos tüntetést szerveztek a Magyar Ház előtt, hogy megzavarják Jordan Bardella francia jobboldali politikus, a Patrióták Európáért EP-frakció elnökének könyvbemutatóját. Orbán Balázs úgy kommentálta az esetet, hogy nem először történik ilyen, és nyilvánvalónak nevezte, hogy a baloldali brüsszeli politikai erők szándékegységben gondolkodnak arról a kérdésről, hogy az eltérő véleményeket ellehetetlenítsék, akár erőszakot is alkalmazva.

A Magyar Házról a miniszterelnök politikai igazgatója elmondta: az intézmény célja az, hogy rendezvényeket, könyvbemutatókat, magas szintű eseményeket szervezzenek ott, bemutatva ezzel a magyar kultúrát, a magyar gazdasági, társadalmi víziót Európa jövőjéről. „Ez Brüsszel intellektuális értelemben vett elfoglalásának az első lépése” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Martí Zoltán vendégeként az M1 48 perc című műsorában, 2024. november 14-én (Fotó: Horváth Péter Gyula/Hirado.hu)