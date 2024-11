A DK mind a 106 egyéni választókerületben saját jelöltet állít 2026-ban

A Demokratikus Koalíció (DK) mind a 106 egyéni választókerületben saját jelöltet állít a 2026-os országgyűlési választáson – erősítette meg a párt korábbi bejelentését keddi, online sajtótájékoztatóján a DK ügyvezető alelnöke.

Molnár Csaba célnak nevezte, hogy minden egyes választókerületben lehessen szociáldemokrata jelöltre szavazni. Az EP-képviselő úgy fogalmazott: „a felmérések, közvéleménykutatások szerint négy pártnak van esélye arra, hogy bejusson a következő Országgyűlésbe, és ebből a négy pártból három, a Fidesz, a Tisza és a Mi Hazánk jobboldali, konzervatív, keresztény politikai erő”. Így a jobboldalon kívüli világot egyedül a Demokratikus Koalíció jelenítheti meg a választáson – ismertette véleményét.

Az ügyvezető alelnök azt mondta, hogy helyben beágyazott, ismert, az esetek többségében jelenleg is választott képviselői tisztséget betöltő jelölteket indítanak. Azt is bejelentette, hogy jelöltjeiket nem egyesével, hanem kisebb csoportokban mutatják be.

Molnár Csaba a sajtótájékoztatón nyolc jelöltet nevezett meg.

Elmondta, hogy Baranya vármegye 4. számú választókerületében Szarkándiné Jerszi Katalin vármegyei önkormányzati képviselőt akarják indítani, míg Pest vármegyében, Érden és környékén a 19 éves Gyekiczki Márton önkormányzati képviselőt. Somogy vármegye hármas számú választókerületében Németh Helga helyi vállalkozó lesz a DK jelöltje, míg Budapest 12. számú választókerületében a jelenleg is országgyűlési képviselőként dolgozó Barkóczi Balázs – közölte.

A DK azt tervezi, hogy Somogy vármegye 1. választókerületében a jogász-közgazdász Molnár Pétert, míg a főváros 1. választókerületében Herfort Marietta V. kerületi önkormányzati képviselőt indítja. Molnár Csaba végül arról beszélt, hogy a Pest vármegyei 11. számú választókerületben a párt Kenéz István dunaharaszti önkormányzati képviselőt, míg Pest vármegye 4. számú választókerületében Sződliget polgármesterét, Juhász Bélát akarják jelölni.