Érkezhet a havazás – Térképen a várható időjárás

A héten bekopogtat a tél.

Országos előrejelzés: hétfő estétől kedd reggelig

Borult, párás, ködös idő várható, tartós, sűrű ködre főként az északkeleti harmadban van esély. Helyenként szitálás, a fagypont alatti részeken ónos szitálás előfordulhat. Ipari területeken akár (ipari) havazás sem kizárt. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -2 és +3 fok között alakul, ennél pár fokkal hidegebb a kezdetben még derült fagyzugokban lehet.

Kedd reggeltől kedd éjfélig

Hazánk döntő részén marad a borult, párás, főként északkeleten tartósan ködös idő. Szitálás, a fagyos tájakon ónos szitálás nem kizárt, illetve a nap második felében az északkeleti, keleti tájakon vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat, az északkeleti harmadban havazhat is. A légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +6 fok között várható.

Szerda

Borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható. Szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás előfordulhat, de északkeleten havazás, havas eső is kialakulhat. A légmozgás nagyrészt gyenge marad. Kora reggel -3, +3, kora délután 0, +7 fokra számíthatunk.

Csütörtök

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Párás, néhol tartósan ködös idő várható. A ködös tájakon szitálás, ónos szitálás lehet, emellett esőre, reggel havas esőre, havazásra is számíthatunk. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A minimum-hőmérséklet -3, +3, a maximum 2, 7 fok között várható.

Péntek

Többnyire erősen felhős lesz az ég, és helyenként eső, zápor is előfordulhat, reggel néhol vegyes halmazállapotú csapadék is kialakulhat. Az északira, északnyugatira forduló szél megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon meg is erősödik. A hőmérséklet kora reggel -3 és +5, kora délután 2 és 10 fok között valószínű.

Szombat

Gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég. Csapadék nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérsékleti minimum -4 és +3, maximum 5 és 10 fok között alakul.

Vasárnap

Kissé felhős, napos, illetve erősebben felhős, párás körzetek egyaránt lesznek. A ködös tájakon szitálás előfordulhat. A délire forduló szél helyenként megélénkül. A minimum-hőmérséklet -5, +1, a csúcshőmérséklet 4 és 12 fok között valószínű.

