A zöldenergia hatékonyabb hasznosítását célozza az áramelosztók digitális átállását segítő pályázat – közölte az Energiaügyi Minisztérium vasárnap az MTI-vel.

A közlemény szerint az energiafüggetlenség elképzelhetetlen napenergia nélkül, amelyből az elmúlt években minden várakozást felülmúló ütemben bővültek a hazai kapacitások.

A lendületes térnyeréshez a hálózat fejlesztésével kell alkalmazkodni, az iparági vállalkozásokat ebben támogathatja egy 26,5 milliárd forintos keretösszegű program.

A villamosenergia-elosztók beruházásai korszerű megoldásokkal könnyíthetik meg a zöldenergia termelés rugalmasabb hálózatba illesztését, fogyasztási igényekhez igazítását. Az adatgyűjtés és -kezelés digitalizációja, az adatalapú vezérlés elterjesztése hozzájárul az üzemzavarok elkerüléséhez, a szükséges beavatkozások meghatározásához, megtervezéséhez. A támogatott projekteknek köszönhetően új ügyfélbarát szolgáltatások fokozhatják a már áramtermelőként is megjelenő lakossági felhasználók kényelmét, tudatos felhasználói gyakorlatok kialakítását – írták.

A napelemes rendszerek gyors ütemű terjedésével a korábban 2030-ra megcélzott 6000 megawatt beépített teljesítményt már idén elértük, mostanra több mint ötödével meg is haladtuk. A felülvizsgált Nemzeti Energia- és Klímaterv ezért a következő évtized elejére kétszer nagyobb, 12 ezer megawatt naperőművi kapacitással számol. Háztartási méretű kiserőművekből az előzőleg 2030-ra becsült 200 ezerrel szemben már közel 288 ezer üzemel Magyarországon. A zöldenergia termelés térnyerése erősíti az energiaszuverenitást, csökkenti a külső kitettségeket, előmozdítja a klímacélok elérését. Az időjárásfüggő megújulók tömeges elterjedése természetes teljesítményingadozásuk miatt komoly kihívások elé állítja a rendszerüzemeltetőket

– figyelmeztetett a minisztérium.

A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz 26,5 milliárd forinttal támogathatja a villamos energia elosztók digitalizációs fejlesztéseit a megújulók integrációja érdekében. Az előkészületben lévő felhívásra önállóan vagy konzorciumban az E.ON, az ELMÜ, az MVM és az OPUS áramhálózati társaságai pályázhatnak majd, a tervezett ütemezés szerint 2025 január végétől.

Egy fejlesztésre minimum 1 milliárd, de legfeljebb 12 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás adható. A nyertes projektek fizikai befejezésének legkésőbbi határideje 2028 vége lehet

– áll a közleményben.

A támogatható tevékenységek sokszínűek: a digitalizációs fejlesztések megoldást nyújthatnak a betáplálási korlátozásban érintett körzetek átmeneti zárolásának feloldására is. Az elosztók oldalán szükséges beruházások finanszírozásával hozzájárulhatnak a háztartási méretű naperőművek termelésének mérhetővé tételéhez. A külső támadások, veszélyek elhárítását a kibervédelmi képességek kulcsfontosságú fejlesztése szolgálhatja.

Újonnan létesített digitális rendszerek biztosíthatják a villamoshálózaton belüli energiaáramlás felügyeletét és vezérlését, a kínálat és kereslet egyensúlyának megteremtését és valós idejű monitorozását, a túlterhelések és energiahiányok elkerülését. Az elosztói hálózati eszközök üzemi viszonyait akár térképes nyilvántartás is megjelenítheti. A Digitális Állampolgárság Program a közműszektorban is javíthatja a felhasználói élményt és az automatizáltságot. A kapcsolódó fejlesztésekre is juthat forrás könnyen kezelhető felületek kialakításához, a megbízható kommunikáció érdekében különböző (például biometrikus) azonosítási technológiák bevezetéséhez, az üzemzavarokkal összefüggő automatikus ügyféltájékoztatáshoz vagy a hibaelhárítás támogatása érdekében – írták.

A Digitális Megújulás Operatív Program Pluszban összesen tizenegy támogatási konstrukció ösztönözheti innovatív digitális megoldásokkal a zöld átállást, az energiahatékonyság és ellátásbiztonság javítását, a fenntarthatósági és klímavédelmi törekvések valóra váltását – áll az Energiaügyi Minisztérium közleményében.

A kiemelt kép illusztráció.