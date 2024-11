Rajtunk a pénzügyi világ szeme is

Még tart az Európai Unió informális csúcstalálkozója a Puskás Arénában. Az állam- és kormányfők áttekintik Európa gazdasági helyzetét, megoldásokat keresnek az orosz–ukrán háború lezárására, és megvitatják a migráció kezelésére adott uniós válaszokat. Mindezt akkor, amikor Németországot kormányválság fenyegeti, és biztossá vált, hogy Donald Trump négy év után visszatér a Fehér Házba.

A kivilágított parlament elé érkeztek meg csütörtök este az Európai Unió állam- és kormányfői, ahol Orbán Viktor fogadta őket. Az informális uniós csúcs első programja egy munkavacsora volt, ami lehetőséget adott Európa vezetőinek, hogy érdemi egyeztetésekkel készüljenek a pénteki tanácskozásra.

A plenáris ülésre pedig már a Puskás Arénába érkeztek az állam- és kormányfők, elsőként Emmanuel Macron francia elnök, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

Közben a pénzügyi világ is Budapestre figyel, az Európai Központi Bank jelenlegi elnöke, Christine Lagarde is részt vesz a csúcstalálkozón, és az Európai Központi Bank korábbi elnöke, Mario Draghi is, akivel a magyar kormányfő csütörtökön már egyeztetett Európa gazdaságának jövőjéről.

Az Európai Unió állam- és kormányfőinek informális ülésére érkező Christine Lagarde-ot, az Európai Központi Bank elnökét Orbán Viktor kormányfő fogadta a Puskás Arénában 2024. november 8-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Mario Draghit, az Európai Központi Bank volt elnökét, korábbi olasz miniszterelnököt fogadta Orbán Viktor kormányfő a Puskás Arénában 2024. november 8-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Nemcsak az unió gazdasága él át nehéz időszakot, hanem a német kormány is. Olaf Scholz német kancellár úgy vesz részt a budapesti csúcstalálkozón, hogy a hét közepén szétesett a kormánya. A kancellár leváltotta pénzügyminiszterét, mire több szabaddemokrata miniszter is kilépett a kormányból.

Olaf Scholz német kancellár érkezik az Európai Unió állam- és kormányfőinek informális ülésére a Puskás Arénában 2024. november 8-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Palóc André, a Századvég vezető elemzője az M1-en azt emelte ki, hogy ebben a változó politikai környezetben újra kell gondolni az európai politikát, különösen annak tükrében, hogy Donald Trump győzelmével teljesen megváltozik az Egyesült Államok politikája. „Európának, ahelyett, hogy folyamatosan szétfeszítik ezek a viták, el kell indulnia abba az irányba, hogy önmagát megtalálja, hogy a saját európai kérdéséről adjon európai válaszokat, hogy ne mindig megfeleljen valaki másnak, és ezek az európai válaszok elsősorban az európai emberek legyenek előnyösek” – fogalmazott Palóc André.

A Nézőpont Intézet vezetője a magyar uniós elnökség legjelentősebb eseményeként jellemezte a budapesti csúcstalálkozót. Mráz Ágoston Sámuel szerint eldőlhet, hogy a magyar kormány eléri-e azokat a célokat, amelyeket erre az időszakra megfogalmazott. Hozzátette: Magyarország most megmutathatja, hogy az Európai Unió erős és képes hatékony intézkedéseket hozni. Az elemző arról is beszélt, hogy az európai parlamenti választások rámutattak: Brüsszel eddig nem vette figyelembe az emberek akaratát, most viszont fordulat jöhet az európai politikában.