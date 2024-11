Pataky Attila felesége rajongóból lett életre szóló társ

Hogyan válhat rajongóból házastárs? – ezt a kérdést járta körbe a Duna Ridikül című műsorának legutóbbi adásában Pataky Attila és felesége. Az Edda Művek frontembere és neje, Nyikovics Orsolya kihívások sora után talált egymásra, de minden nehézség ellenére is életük legjobb döntésének tartják, hogy adtak maguknak egy esélyt.

Pataky Attila felesége, Orsolya egykor gyakori vendég volt az Edda-koncerteken, és amikor alkalmuk nyílt arra, hogy személyesen megismerkedjenek, már a találkozásaik kezdetén szimpatikusnak találták egymást. Az énekes – mint mondta – első látásra beleszeretett a közönség soraiból őt figyelő nőbe, de az udvarlása eleinte nem hozott sikert, mert Orsolya akkoriban párkapcsolatban élt.

„Pechje volt, mert foglalt voltam. Tiszteletben tartotta ezt, de ha egyedülálló lettem volna az első találkozásunkkor, akkor biztosan hamarabb egy pár leszünk” – jelentette ki Orsolya a Duna Ridikül című műsorában. A sors végül mégis egymás felé terelte őket, amikor Orsolya korábbi kapcsolata véget ért. Idén ünnepelték a 15. házassági évfordulójukat, de a közös történetük nemcsak boldog pillanatokról szól. Pataky Attila édesanyjának elvesztése és később az énekes súlyos betegsége is próbára tette őket. A műsorban is elhangzott, hogy ezek az életesemények még szorosabbra fűzték a kapcsolatukat, és mindketten megerősítették: ezek a nehézségek csak jobban összekovácsolták őket. Az Edda Művek frontembere szerint a körülöttük lévőknek is nagy szerepe van abban, hogy szeretetben élnek.

„Nagyon szeretem az anyósomat, aki az első pillanattól kezdve elfogadott engem. Egy olyan ritka kincs ő, aki nem szítja, hanem oltja a tüzet” – méltatta felesége édesanyját a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett zenész. A teljes beszélgetés újranézhető a Ridikül Médiaklikk-oldalán, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

Ridikül – hétköznap 16 órától a Dunán.