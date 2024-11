Zsigmond Barna Pál: Nagy áttörés, hogy valódi kérdésekkel lehet foglalkozni

Az Európai Unió tanácsának soros elnökeként Magyarország által szervezett csúcstalálkozón a 47 állam- és kormányfő olyan kérdésekre keresi a választ, amelyek valóban foglalkoztatják az embereket Európában – közölte az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára.

Zsigmond Barna Pál úgy látja: mindez nagy áttörés, mert az elmúlt időszakban Európában nem nagyon tudtunk azokról a fontos kérdésekről őszintén beszélni, amelyek igazi kihívásként jelentkeztek, mint például az illegális migráció. Most, a magyar elnökségnek is köszönhetően eljutottunk odáig, hogy őszintén lehet beszélni ezekről a kérdésekről, meg lehet nevezni a problémákat, és remélhetőleg ezekre valós válaszok is születnek.

Az Európai Politikai Közösség budapesti csúcstalálkozójáról azt mondta: informális eszmecsere, ahol kötetlen körülmények között tudnak az állam- és kormányfők találkozni, a végén nem születik zárónyilatkozat. A földrajzi értelemben vett Európa vezetői vesznek részt az Egyesült Királyságtól Törökországig, továbbá kaukázusi, nyugat-balkáni és olyan európai országok, amelyek nem tagjai az uniónak.

Gazdasági biztonságról, illegális migrációról és konnektivitásról tárgyalnak a résztvevők, a cél az, hogy azonosítsák a problémákat és próbáljanak meg közösen válaszokat adni.

Ráadásul egy történelmi helyzetben zajlik a csúcs, hiszen az amerikai elnökválasztás utáni első lehetőség a találkozóra az állam- és kormányfők számára

– emelte ki az államtitkár.

Zsigmond Barna Pál azt is jelezte: biztosan nem ront Magyarország helyzetén az, hogy Donald Trump megnyerte az amerikai elnökválasztást, de nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz az Egyesült Államok politikája Európával szemben. Nekünk, európaiként az a dolgunk, hogy stratégiát fogalmazzunk meg ebben az új helyzetben, hogy mi az európai érdek, és megpróbáljuk ezt érvényesíteni akár Amerikával szemben, akár Amerikával együtt, és próbáljunk a nagy kihívásokra közös válaszokat adni.

Az államtitkár kiemelte:

Trump a kampányában végig arról beszélt, hogy békét szeretne az orosz-ukrán háborúban, ezért erről a budapesti csúcson is lehet beszélni.

„Abszurd helyzet volt korábban az európai intézményekben, hogy nem lehetett kiejteni a béke szót”, mert aki kiejtette, azt azonnal kiírták a jó társaságból.

Most végre lehet békéről beszélni, arról a vágyról, arról a célról, hogy az európai emberek békét szeretnének, hiszen az európai jólét és biztonság alapja, hogy ne legyen háború a szomszédságban. Olyan békét kell kötni, amit az oroszok és az ukránok is elfogadnak és a nagyhatalmak garantálnak – jegyezte meg a politikus.

Az államtitkár kitért arra is, hogy a migráció kapcsán az elmúlt időszakban pozitív fejlemények történtek, részben a magyar elnökségnek is köszönhetően, és annak, hogy Európában egyre több jobboldali párt nyer, egyre erősebbek az illegális migrációt elutasító erők, több országban már kormányzati tényezőként is.

Amikor 2015-ben mi, magyarok először mondtuk azt, hogy kerítéssel lehet megállítani az illegális migrációt, „akkor bennünket elítéltek”.

A határok megvédéséhez szükséges politikai eszköz, úgy tűnik, megvan, így létre lehet hozni olyan védelmi rendszereket, amelyekkel ki lehet szűrni az illegális migránsokat. Mi, magyarok szintén régóta mondjuk, hogy oda kell vinni a segítséget, azokba az országokba, ahonnan a migránsok érkeznek, ezért javasoljuk, hogy kössünk minél több megállapodást ezekkel a kibocsátó államokkal – fogalmazott Zsigmond Barna Pál.

A kereskedelmi kapcsolatokról is szóló budapesti tárgyalások kapcsán a politikus arról beszélt, hogy Európának nem érdeke a blokkosodás, mert ez gazdasági recesszióhoz vezet, ami destabilizálja a térséget, tehát biztonsági kockázatot is jelent, ha rossz irányba megy a gazdaság. Ahhoz hogy jó irányba menjen, gazdasági kapcsolatok kellenek, de amelyek kialakultak, azokat ne vágjuk el az uniós védővámokkal vagy szankciókkal.

Az energia vonatkozásában látjuk, mekkora bajokat okozott, hogy meggondolatlanul, egyik pillanatról a másikra leváltak egyes európai országok a jól működő energiaszállítási rendszerekről, és megdrágult Európában az energia. A védővámok bevezetése lehetetlenné teszi, hogy az európai ipar fejlődjön, az elhibázott zöldpolitika pedig szintén gátolja az iparpolitikát – fogalmazott.

Zsigmond Barna Pál végül elmondta: a pénteki uniós csúcson van esélye, hogy elfogadják a gazdasági versenyképességi paktumot az uniós tagállamok, és ez kijelölheti azt az irányt, ami végre elhozza Európa számára a jólétet és a biztonságot.