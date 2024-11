Újabb vádlottakat ítéltek el Zalában világháborús jóvátételi csalások miatt

Jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a Zalaegerszegi Járásbíróság egy nőt, társát pedig próbára bocsátotta, mert a vádlottak hamis második világháborús jóvátételi kérelmekkel csaltak ki pénzt a német államtól. Két hasonló ügyben, szintén Zalaegerszegen három embert ítéltek már el márciusban.

Vándor Virág, a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője csütörtökön arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a most lezárt ügyben az elsőrendű vádlottként elítélt nő még 2019-ben határozta el, hogy magánszemélyek nevében nyújt be jóvátételi kérelmeket a német pénzügyminisztériumhoz.

A jóvátétel összege a második világháborúban nemzetiszocialista üldöztetésnek kitett, de nem zsidó származású emberek esetében 2556 euró volt.

A nő másolatot szerzett szomszédja édesanyjának személyi igazolványáról, ennek felhasználásával nyújtott be hamis kérelmet.

Az idős asszonnyal ismeretlen körülmények között, őt megtévesztve alá is íratta a kérvényt, amelyet azonban mással töltetett ki, nehogy szerepeljen rajta a kézírása. Postacímként a saját lakóhelyét adta meg, a jóvátétel kiutalását pedig kiskorú gyermekének bankszámlájára kérte.

A kiutalás további feltételeként egy közjegyző által kiállított és hitelesített életbenléti igazolást is csatolt, de ezen hamis közjegyzői pecsét és aláírás szerepelt. A kérelemnek Németország pénzügyminisztériuma helyt adott, majd kiutalta a több mint 842 ezer forintnak megfelelő eurót.

A nő ezek után a csalásba egy másik asszonyt is bevont, aki lemásolta édesanyja személyi igazolványát, hogy az ő adatainak felhasználásával is adjanak be a kérelmet. A német hatóság ebben az esetben is kiutalt több mint 847 ezer forintnyi eurót.

A Zalaegerszegi Járásbíróság az előkészítő ülésen a vádlottakat, akik beismerték a történteket és lemondtak a tárgyaláshoz való jogukról, bűnösnek mondta ki költségvetési csalás bűntettében, valamint hamis magánokirat folytatólagosan elkövetett felhasználása és személyes adattal való visszaélés vétségében.

Utóbbit az elsőrendű vádlott két esetben is elkövette, illetve szintén kétrendbeli közokirat-hamisítás miatt is elítélték.

A nőt mindezért egy év, két évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság, és csaknem 1,7 millió forint vagyonelkobzást is elrendelt.

Társát két évre próbára bocsátották – közölte a szóvivő.

A Zalaegerszegi Járásbíróság márciusban két hasonló ügyben három embert ítélt el üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás, valamint pénzmosás miatt. Egy férfi kilenc hamis jóvátételi kérvénnyel – ebből csak három esetében utalt pénzt a német pénzügyminisztérium – 2,5 millió forint kárt okozott a német államnak, amiért két év, öt évre felfüggesztett börtönt kapott.

A másik ügyben két nőre 21, illetve 16 hónap, három évre felfüggesztett börtönbüntetést szabtak ki, mert ismeretlenül maradt társaik megbízására bankszámlákat nyitottak, amelyekre 15 esetben mintegy 12,5 millió forintnyi euró érkezett a német államtól, ugyancsak hamis jóvátételi kérelmek alapján.