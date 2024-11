A Gondosóra program már 33 ezer életet mentett meg

A Gondosóra program indulása óta már több mint 33 ezer nyugdíjas életét mentette meg – közölte a miniszterelnök főtanácsadója az M1 aktuális csatornán csütörtökön.

Nyitrai Zsolt ismertette, hogy már több mint 700 ezren regisztráltak a Gondosóra programra. Európában nincs olyan ingyenes, kormányzat által indított szolgáltatás, amit ennyien igénybe vennének – jelezte.

A 700 ezer regisztráció egyértelműen azt jelenti, hogy a nyugdíjasok körében népszerű ez a szolgáltatás, úgy látják, hogy tényleges segítséget, biztonságot tud adni a mindennapokban – fejtette ki.

Kiemelte, hogy

a Gondosóra kicsit több mint egyéves története alatt eddig 33 ezer olyan súlyos eset volt, amikor mentőt kellett hívni a gondosóra-riasztást követően.

Ha nincs ott ez a szerkezet, akkor akár a legrosszabb is bekövetkezhetett volna – tette hozzá.

Nyitrai Zsolt felidézte: a kézre tehető vagy nyakban is hordható készülék összekapcsolódik egy diszpécserközponttal, ahol egészségügyi szakirányú végzettséggel rendelkezők is vannak. Ha a felhasználó rosszul érzi magát és megnyomja a gombot, akkor kapcsolatba kerül a diszpécserközponttal. Felhívta a figyelmet arra, hogy gombnyomás nélkül is működik a készülék, mert esésérzékelő is van benne, ha nagyon gyors mozgást érzékel, akkor automatikus riasztást küld a központba.

A miniszterelnök főtanácsadója hangsúlyozta:

minden 65 év fölötti magyar nyugdíjas regisztrálhat.

A regisztráció egyszerű, interneten és az ingyenes, 06 80 804 050-es zöldszámon is megtehető. Kiemelte, hogy a hozzátartozóknak is biztonságot jelent a program, mert az ingyenesen letölthető applikáció segítségével ők is értesülhetnek arról, ha 65 év feletti családtagjuk segítségre szorul.