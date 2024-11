Már érkeznek a vendégek, Magyarország legnagyobb diplomáciai eseményének ad otthont Budapest

Diplomáciai nagyüzem kezdődik holnap Budapesten. Csütörtökön az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójának, pénteken az Európai Tanács informális csúcstalálkozójának ad otthont a magyar főváros. A budapesti találkozóknak különösen nagy súlya van, mert ez lesz az első alkalom, amikor közvetlenül az amerikai elnökválasztás után a nyugati vezetők tárgyalnak.

„Érkeznek a vendégek, ezzel kezdetét vette Magyarország modern történetének legnagyobb diplomáciai eseménye” – írta közösségi oldalán az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára. Zsigmond Barna Pál elsők között fogadta a reptéren Vjosa Osmani-Sadriu koszovói elnököt.

Mint ismert csütörtökön az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját, pénteken pedig az Európai Tanács informális csúcstalálkozóját szervezik meg Budapesten, a Puskás Arénában.

Az államtitkár korábban arról beszélt, hogy ilyen magas szintű diplomáciai események nem voltak még Magyarországon, sőt a világon is kevés olyan alkalom van, ahol ilyen sok állam kormányfői és államfői gyűlnek össze „megvitatni a nagy sorskérdéseket”.

Kovács Zoltán, a magyar EU-elnökség operatív feladatainak előkészítéséért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos közösségi oldalán számolt be arról, hogy a helyszín és a szervezők is készen állnak az Európai Politikai Közösség és az Európai Tanács csúcstalálkozóira. Az események helyszíne a Puskás Aréna lesz, ahová több mint ötven delegációt várnak. A csúcstalálkozók nem csak politikailag rendkívüli jelentőségűek, hanem nagy logisztikai szervezést is igényelnek.

„Orbán Viktor miniszterelnök meghívására a nyugati világ vezetői érkeznek hozzánk csütörtökön és pénteken. A budapesti találkozóknak különösen nagy súlya van, mert ez lesz az első alkalom, amikor közvetlenül az amerikai elnökválasztás után a nyugati vezetők tárgyalnak” – írta Kovács Zoltán az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Mindkét eseményen téma Európa biztonsága, különös tekintettel az ukrajnai háborúra, Európa geopolitikai és gazdasági helyzete és az Európára nehezedő migrációs nyomás. Kovács Zoltán ismertette: az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozója Európa biztonságpolitikai csúcstalálkozója: kezdetektől fogva az a célja, hogy Európa vezetői megvitathassák az Európa előtt álló biztonsági kihívásokat.

Az EU-csúcson napirenden lesz a Budapest-nyilatkozat, amelyben Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára az európai versenyképesség megerősítését tűzik ki célul az állam- és kormányfők.

A csütörtöki európai országok csúcstalálkozóján nemcsak uniós országok vezetői, hanem többek között Törökország, Nagy-Britannia, a dél-kaukázusi és a nyugat-balkáni országok vezetői is jelen lesznek.

A pénteki informális EU-csúcsra többek között Ursula Von Der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, az Európai Parlament és az Európai Központi Bank elnökét, az unió főképviselőjét és Mario Draghi volt olasz miniszterelnököt, az Európai Központi Bank korábbi elnökét is várják, aki az európai versenyképesség javítását célzó jelentését fogja bemutatni.

Kovács Zoltán közölte, Magyarország a csúcstalálkozókon következetesen képviselni fogja a nemzeti kormány álláspontját: Európának és a nyugati vezetőknek a háború mielőbbi lezárásában és a béke helyreállításában kell segíteni, és az EU vezetésének határozott lépéseket kell tenni a háború miatt legyengült európai gazdaság megerősítésére és a versenyképesség javítására.