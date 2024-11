Diplomáciai nagyüzem: Charles Michel is megérkezett Budapestre

Diplomáciai nagyüzem kezdődik holnap Budapesten. Csütörtökön az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójának, pénteken az Európai Tanács informális csúcstalálkozójának ad otthont a magyar főváros.

„Már érkeznek a holnapi csúcstalálkozó résztvevői Budapestre: én fogadtam a reptéren Charles Michelt, az Európai Tanács elnökét” – írta a Facebookon Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.

Leaders for the upcoming #EPC and informal #EUCO are landing in Budapest.

It was an honour to receive President Michel @eucopresident in Budapest! pic.twitter.com/yoFmq7KJ6O

— Bóka János (@JanosBoka_HU) November 6, 2024