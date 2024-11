Utalvánnyal segíti a dunai árvíz károsultjait az Ökumenikus Segélyszervezet

Utalvánnyal segíti a szeptemberi dunai árvíz károsultjait a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet; az első utalványokat kedden adták át Kismaroson.

A segélyszervezet az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, több mint száz árvízkárosult családot és több önkormányzatot is támogat az árvíz utáni helyreállítási munkálatokban az utalványokkal, amelyeket az ingatlanok rendbehozatalára, illetve a megsérült ingóságok pótlására tudnak fordítani a károsultak.

Hozzátették: a helyi üzletekben beváltható utalványok kiosztását kedden kezdték meg. A 250 ezer, illetve 500 ezer forintos utalványok három kategóriában válthatók be: építőanyagok és háztartási gépek beszerzésére, valamint sérült bútorok pótlására.

A nagyobb kárt szenvedett ingatlanok tulajdonosai a szükséges kivitelezési munkák mértékétől függően, egy-, illetve hárommillió forint értékben kapnak segítséget; ezt a támogatást egyedi elbírálás szerint, szociális és egészségügyi szempontok alapján kapják a leginkább rászorulók.

A segélyszervezet a közösségi védekezés, kárelhárítás és helyreállítás támogatásaként kétmillió forinttal segíti az árvíz által érintett több település önkormányzatát is, így összességében az árvízi segítségnyújtásának ebben a szakaszában több mint 62 millió forint értékben támogatja az érintett családokat és közösségeket.

A közleményben idézték Révfalvi Dorottyát, az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Segélyközpontjának vezetőjét, aki az utalványok kiosztásakor arra hívta fel a figyelmet, hogy a segélyszervezet nemcsak az árvíz elleni védekezésben vett részt, illetve élelmiszer- és higiénés csomagokat adott át a károsultaknak, de a több évtizedes humanitárius segélyezésben szerzett tapasztalatukkal több településen egyfajta koordinációs szerepet is betöltöttek a védekezés során. Az utalványrendszerrel most a sérült ingatlanok kijavításában, illetve az ingóságok pótlásában is érdemben tudnak segíteni a károsult családoknak – tette hozzá.

Neubauer Rudolf, Kismaros polgármestere a közlemény szerint megköszönte a segélyszervezetnek az árvízi védekezésben és a takarításban végzett munkát, és most a helyreállításhoz nyújtott segítséget.