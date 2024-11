Barcza Attila: Brüsszel új gazdasági hidegháborút akar Magyarországra kényszeríteni

Az amerikai elnökválasztásról, az oltásokról és a magyar gazdaságról is szó volt kedden napirend előtt az Országgyűlésben.

LMP: Magyarországnak jó kapcsolatokra kell törekednie az Egyesült Államokkal

Ungár Péter (LMP) károsnak nevezte, hogy az Egyesült Államok elnökválasztásán a teljes kormányoldal az egyik jelöltnek, a republikánus Donald Trumpnak drukkol, a miniszterelnök az ő győzelmétől tette függővé a magyar-amerikai kapcsolatok alakulását. Ez azért rendkívül káros, mert Magyarország határait jelenleg az Egyesült Államok által vezetett katonai szövetség, a NATO biztosítja – tette hozzá.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az Egyesült Államokban külpolitikai konszenzus van a pártok között, a Kína elleni kereskedelmi háborút Trump kezdte, Joe Biden csak folytatja. „Önmagában a légüres tér”, hogy a magyar kormány egyszerre akar Donald Trump és Hszi Csin-ping legjobb barátja lenni – fogalmazott.

Közölte: azt is problémásnak látja, hogy a momentumos Cseh Katalin, aki várhatóan országgyűlési képviselő lesz, Kamala Harrisnak kampányol Atlantában. Úgy összegzett, Magyarországnak jó kapcsolatokra kell törekednie az Egyesült Államokkal, attól függetlenül, hogy ki nyeri a választást.

Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára azt mondta, mindig csodálja, ha a kormánynak egy olyan párt akarja meghatározni a külpolitikai irányvonalat, amely a legutóbbi választáson is súrolta a parlamenti bejutási küszöböt. Hozzátette: 2022-ben világossá vált, megérkeztek a „guruló dollárok” a baloldali összefogáshoz, amely miatt ezen pártok zárójelbe tették a magyar érdekeket.

Közölte, a külpolitika kialakításakor több szempontra kell figyelnie a kormánynak, így arra, honnan érkezhetnek beruházások, technológia és honnan érkezik az energia. Ezért az ideológiavezérelt külpolitika helyett pragmatikus reálpolitikára van szükség és ezt képviseli a kormány – rögzítette. Jelezte azt is, a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatok virágoznak.

Kitért arra is, hogy Donald Trump elkötelezett a béke mellett, ha ő maradt volna az elnök, a háború Magyarország szomszédjában nem tört volna ki.

Mi Hazánk: Szűnjön meg az oltásokkal kapcsolatos terror

Toroczkai László (Mi Hazánk) szerint tabutémát jelentenek a kötelező oltások, a Mi Hazánk célja pedig az, szűnjön meg az ezzel kapcsolatos terror, kötelezettség és legyen elmozdulás az ajánlott oltások felé. Elmondta, Magyarországon 12 kötelező oltás van és rendkívüli szigorúság veszi körbe azokat, akik nem akarnak valamilyen oltást beadatni gyermeküknek, ez komoly pénzbüntetéssel járhat, sőt el is vehetik a szülőtől a gyermeket.

Elmondta, Németországban és Ausztriában általánosságban nem kötelezőek a védőoltások, ajánlás van azok beadatására.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkár közölte, véleménye szerint, ha az orvostudomány kifejlesztett oltásokat, amelyekkel megelőzhetők olyan betegségek, amelyekbe a nagyszüleink, dédszüleink meghaltak, akkor az a felelős magatartás, ha beadatjuk az oltást. A magyar állam széles körben biztosítja mindenki számára, hogy megelőzze azokat a betegségeket, amelyek miatt 50-100 éve sokan megbetegedtek – húzta alá.

Közölte, a koronavírus-járvány után sok más országban is erős lett az oltásellenesség, és az más oltásokra is kiterjed, a Mi Hazánk erre a hullámra akar felülni. Azokban az országokban, ahol ajánlottak az oltások, visszatértek a 150 évvel ezelőtti járványok – mondta, majd arra mutatott rá, a Mi Hazánknak el kell döntenie, morálisan felvállalja-e azt, hogy más emberek életével játszik.

Párbeszéd: Jelentős gazdasági szerkezetváltásra lenne szükség

Mellár Tamás (Párbeszéd) a múlt heti GDP-adatokra hívta fel a figyelmet, elmondva, Magyarország technikai recesszióba esett. Ha a negyedik negyedév jó lesz, Magyarország elérheti az egyszázalékos növekedést, és fel tud kerülni a 2022-es szintre 2024 végén. Ez elég szomorú – mondta.

Szerinte a kormány semmit nem tett, a régi gazdaságpolitikát folytatja, pedig a jelenlegi gazdasági szerkezetben nem érdemes gazdasági élénkítést indítani. Ezt azzal magyarázta, hogy nincs szabadon bevonható munkaerő- és tőkeforrás, valamint a járműipar és az akkumulátorgyártás rossz irány. Jelentős szerkezetváltásra lenne szükség – hangsúlyozta. Az adók inflációkövetővé tételéről közölte, az egész gazdaságban nőni fog az infláció, az adónövekedés inflációs spirált fog okozni. A kormány jól jár, mert inflációs adót tud realizálni, de az átlag állampolgár rosszul fog járni – közölte.

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, nem ismeretlenek a magyar gazdaságra ható kedvezőtlen tényezők, az elhúzódó ukrajnai háború, a kudarcos brüsszeli szankciók, a magyar gazdaság szoros kapcsolata a némettel.

Hozzátette: az európai és a magyar gazdaság is nehéz időszakot él meg, a magyar kormány azonban kidolgozott egy akciótervet, amely alkalmas arra, hogy a magyar gazdaság abszolút számokban is mérhető stabilitására alapozva, a jelenlegi gazdasági nehézségekből kilépve 2025-ben visszaálljon a fejlődési pályára.

A nehéz időszakon túl vagyunk, egyre több jel utal arra, hogy a gazdaság fordulóponthoz érkezett: magas a foglalkoztatottság, a reálbér egy éve folyamatosan emelkedik, a kormány alacsony szintre szorította az inflációt – részletezte.

Jobbik: Egy kormányrendelet ellehetetleníti az autósport-rendezvényeket

Bencze János (Jobbik) arról beszélt, hogy a gépjárműsportokról szóló nemrégiben megjelent kormányrendelet ellehetetleníti Magyarországon a gépjárművekkel kapcsolatos rendezvények nagy részét, nem egyértelmű ugyanis, hogy ugyanazok a szigorú szabályok vonatkoznak-e a hivatalos versenyekre, mint az edzésekre vagy a magánterületen rendezett hobbirendezvényekre. Példaként hozta többek között a cross pályákon tartott edzéseket és a magánterületen tartott driftelést.

Répássy Róbert, az igazságügyi tárca államtitkára azt mondta: a rendelet a sportrendezvények felelősségbiztosításáról szól, azt a sporttörvény, illetve egy EU-s irányelv véghajtása miatt alkotta kormány. Hangsúlyozta: csak az elmúlt időszakban 7-8 halálos áldozata volt a hivatalos autósport-versenyeknek, az illegális gyorsulási versenyek pedig még több áldozatot követeltek. Az államtitkár szerint a közlekedés biztonságát veszélyeztető bűncselekményeket el kell választani a hivatalos versenyektől, és az illegális, sportnak álcázott tevékenységek ellen a legszigorúbban fel kell lépni.

Jelezte: a minisztérium kész segítséget nyújtani a sportrendezvények szervezőinek a jogszabályértelmezésben.

Momentum: Miért nem volt sokáig következménye egy komáromi szakképző iskola igazgatója molesztálási ügyének?

Tóth Endre (Momentum) egy komáromi szakképző iskola szexuális zaklatással vádolt volt igazgatójának ügyében bírálta a kormányt. Szerinte a férfi az iskola tanáraként évek óta molesztálhatta a diáklányokat, és az ellene megfogalmazott vádak ellenére nevezték ki igazgatónak, majd, amikor újabb ügy került nyilvánosságra, akkor a szakképzési centrum vezetői nem mondtak fel neki, hanem el akarták tussolni az ügyet. Hozzátette: bátor diákok leplezték le az igazgató üzelmeit, elérték, hogy a rendőrség nyomozást indítson, de az igazgató elmozdítása csak azt követően történt meg, hogy a Momentum a fenntartót nyomás alá helyezte. Felvetette: hogyan lehetséges, hogy évekig nem volt következménye annak, hogy a férfi 15-16 éves diáklányokat zaklathatott.

Zsigó Róbert államtitkár elmondta: a rendőrség az ügyben nyomozást folytat, az érintett tanár már nem tanít az iskolában. Hangsúlyozta: a kormánynak, az ellenzékkel szemben nemcsak az elmúlt hónapokban lett fontos a gyermekvédelem, hanem 2010 óta folyamatosan szigorítja az ezzel kapcsolatos szabályokat. Az ellenzék ugyanakkor ebben nem volt partner, és egyetlen gyermekvédelmi jogszabálymódosítást sem támogatott a parlamentben – tette hozzá.

MSZP: Csak a Fidesznek és a fideszes oligarcháknak lesz fantasztikus év 2025, mindenki más veszít

Vajda Zoltán (MSZP) arról beszélt: a számok gyorsan lerántják a leplet a miniszterelnök 2025-ös fantasztikus évről szóló ígéretéről, hiszen Magyarország ismét recesszióban van, miközben 2024-re 4 százalékos GDP-növekedést terveztek be, a 385 forintos euróárfolyam helyett a napokban már lassan 410 forintnál jár az euró, fegyelmezett gazdálkodás helyett pedig már idén áprilisra összejött az egész évre tervezett eredeti hiánycél.

Bírálta a jövő évi adótörvényekbe foglalt inflációkövető adóemelésre vonatkozó javaslatot is, amellyel az üzemanyagoktól kezdve a dohánytermékeken át a cégautó adóig a kormány automatikus plusz adóemelést akar érvényesíteni. Szerinte ez azt jelenti, hogy a Fidesz – bár azt kommunikálja, hogy padlóra vitte a pénzromlást – mégis emelkedő inflációt vár, a több adóval éppen arra ösztönzi a vállalatokat, hogy árakat emeljenek, ami több áfabevételt hoz.

A magasabb áron pedig a Fidesz-kormány nyer, így lesz fantasztikus számukra a 2025-ös év, csak az a baj, hogy mindenki más veszít, minden család, amelyik megáll tankolni, a fuvarozók, akik szállítják az árukat, és a vásárlók, akik a bevásárlásnál a magasabb költségeket megfizetik – hangsúlyozta.

Megjegyezte: a Fidesz-kormány arra is a biztos vigyázni fog, hogy a fideszes oligarchák, „Tiborczék, a vej,” jövőre is újabb adókedvezményeket kapjanak.

Arra szólította fel a kormányt, hogy az inflációkövetést ne az adókra terjessze ki, hanem a támogatásokra, például a 28 500 forintos nyugdíjminimumra, a 24 250 forintos árvaellátásra vagy a családi pótlékra, ami egy gyerekre vetítve több mint 150 ezer forint lenne, ha követné az inflációt.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára úgy reagált: 2010 óta a hangsúlyt a fogyasztási adókra helyezte a kormány, ebből kívánja a legtöbb költségvetési bevételt megteremteni, ezzel párhuzamosan csökkennek a bürokratikus terhek, a munkát terhelő adók, a személyi jövedelemadó és a társasági adó is.

A képviselő által kritizált valorizációs mechanizmusról azt mondta: ezt a gépjárműadó, a cégautóadó, a gépjármű és pótkocsiszerzés utáni fizetendő illeték, a regisztrációs adó és a jövedéki adó esetén vezetik be. „Szó nincs arról, hogy a teljes magyar adórendszerre vonatkozik” – hangsúlyozta. Szerinte az inflációkövetésre a tételes adók elértéktelenedésének megakadályozása miatt van szükség, az új rendszer kiszámíthatóbb helyzetet teremt mind a költségvetés, mind az adózók számára. A magyar adórendszer működik, az adóbevételek befolynak az állami költségvetésbe, és az állami költségvetés a közkiadásokat ebből finanszírozni tudja – közölte.

DK: Már rég döntött a kormány a nemzeti konzultációban szereplő kérdésekről

Varju László (DK) arról beszélt, hogy a gazdasági akcióterv része a „kábító konzultáció”. Konzultációra hívják az embereket, de amiről kérdeznek, arról már rég döntöttek. Utalva a Magyarország meg tudja csinálni szlogenre, úgy fogalmazott: az Orbán-kormány éjszaka meg tudja hozni azokat a rendeleteket, amelyek a magyar családokat sújtják.

Miért nem azt kérdezik: szeretnék az emberek, hogy a sokszorosan túlárazott, a haveroktól felvásárolt irodaházak helyett a fiatalok életkezdési támogatást kapjanak? Vagy induljon bérlakásépítési program? – vetette fel. Összegzése szerint a magyar gazdaság recesszióban van, a bérek csökkennek, az infláció újra növekedésnek indult, a lakhatás költségei megfizethetetlenek, a kis- és közepes vállalkozások továbbra is gyengék.

A DK-s politikus ismét az európai ügyészséghez történő csatlakozást sürgette. Megemlítette a tízparancsolat betartását, kiemelve a ne lopj parancsolatot.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára úgy reagált, mindig van egy sajátos bája, amikor a tízparancsolatból oktat valaki, akit a választási eljárás elleni bűncselekmény miatt ítéltek el, illetve más ügyben eljárás van ellene. Megjegyezte: Kiss László DK-s óbudai polgármester már a börtöncellából hívja össze a képviselőtestületi üléseket. Rámutatott: „pont Önök és brüsszeli szövetségeseik” teszik igazán indokolttá, hogy legyen olyan nemzeti konzultáció, ami a gazdaságpolitika orientációjáról szól.

Hozzátette: régóta folyik a vita, hogy a nemzeti konzultáció jó vagy nem, a DK azok közé tartozik amelyik folyamatosan támadja és igyekszik megkérdőjelezni létjogosultságát. Felidézte azt is, hogy amikor kormányon voltak az „katasztrófakormányzás” volt: a gazdaságot csődbe vitték. Mára azonban a minimálbér és a garantált bérminimum több mint háromszorosára nőtt a baloldali kormányzás idején fizetetthez képest, egymillióval többen dolgoznak, Magyarország munkaalapú gazdasággá vált – jelentette ki.

A KDNP az 1956-os forradalom leveréséről

Latorcai János (KDNP) 1956 november 4-ét idézte fel. Úgy fogalmazott: az ország dolgozni, élni akart, megmutatni, hogy képes a romokból a hazát újjáépíteni. Ez a szellemiség dühítette igazán a kommunistákat, amikor a magyar társadalom nem parancsra, terrorra, hanem önszántából és önmagáért kezdett el dolgozni. A demokratikus fordulatra azonban már nem volt esély, többszörös árulás áldozatává váltak. A két nagyhatalom – az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország – megegyezett, a belső árulás pedig végleg megpecsételte az ország sorsát – mutatott rá.

Azt mondta, ma is fel kell tenni a kérdést, kinek az örökségét viszik tovább, a forradalmárokét vagy az őket elárulókét?

Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára szerint az árulók vérbe fojtották a forradalmat, de nem tudták vérbe fojtani a magyar szabadság és szuverenitás eszméjét. Akkor is voltak olyanok, akik a magyar érdekek helyett a külföldi érdekeket helyezték előtérbe és szolgai módon kiszolgálták a kommunistákat. Akkor is voltak és ma is vannak olyanok, akik kiállnak a magyar szuverenitás mellett – hangsúlyozta, hozzátéve: akkor Moszkva, ma Brüsszel érdekeit szolgálják ki az árulók.

Mi a pesti srácok örökségét visszük tovább – fogalmazott az államtitkár, kiemelve: az 56-os hősök függetlenségi harca ma is aktuális, Brüsszel nagyon sok területen próbálja korlátozni a magyar szuverenitást. 56-ban tankokkal történt a szuverenitás megtámadása, ma finomabb eszközökkel, bírósági eljárással, jogállami álcába csomagolják a támadásokat. A lopakodó hatáskörelvonás folyamatos és a magyar elnökséget is támadják.

Fidesz: Brüsszel új gazdasági hidegháborút akar Magyarországra kényszeríteni

Barcza Attila (Fidesz) arról beszélt: Brüsszel új gazdasági hidegháborút akar Magyarországra kényszeríteni, elő akarja írni, kivel kereskedhetünk és kivel nem. Ez káros Magyarország számára, hazánknak a saját útját kell járnia, mind a Nyugat, mind a Kelet felé nyitva kell tartani a gazdasági kapcsolatokat. Kitért arra is, hogy Magyarország az egyetlen ország az unióban, ahol a sorskérdésekről megkérdezik az embereket és rendre figyelembe veszik a véleményüket. Ezen elvek mentén hirdették meg a gazdasági konzultációt, amelyen megkérdezik a magyarok véleményét az új gazdaságpolitika elemeiről.

Szólt egyebek között arról: a következő években az a cél, hogy a magyar gazdaság 3-6 százalékos növekedést érjen el, ami nagyon jó hatással bír a fizetésekre és a költségvetési bevételekre egyaránt. Hangsúlyozta azt is, hogy a gazdasági semlegességnek a 2025-ös költségvetésben is meg kell jelennie.

Rámutatott: Brüsszel magasabb adókat szeretne, azt sürgeti, hogy vonják vissza a rezsicsökkentést és nyugdíjreformot követel, ami a 13. havi nyugdíj elvételét eredményezné.

Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára kiemelte: ahhoz, hogy Magyarország továbbra is sikeres legyen, új megoldásokra és új gazdaságpolitikai eszközökre van szükség. A kormány célja, hogy a társadalom és a gazdaság egyaránt részesüljön a gazdasági konjunktúra eredményeiből.

Célként fogalmazta meg, hogy 2025-ben a gazdaság három százalék felett bővüljön, aminek alapját a gazdasági semlegesség teremti meg. Kitért a kormány által kidolgozott 21 pontos gazdasági akciótervre, amely jelentős forrást juttat a magyar gazdaságba.

Az akciótervnek köszönhetően a magyar gazdaság dinamikus ütemben fog bővülni és a várakozások szerint jelentős növekedés köszönt be 2025 harmadik negyedévében.

A magyar tudomány éve lesz 2025 és 2026

A magyar tudomány évének nyilvánította a 2025-ös és a 2026-os évet az Országgyűlés, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és könyvtára fennállásának 200. évfordulója tiszteletére. A kormány erről szóló határozati javaslatát egyhangúlag, 159 igen szavazattal fogadták el a képviselők.

A határozatban az Országgyűlés felkéri a kormányt és az MTA-t a bicentenáriumi megemlékezés és eseménysorozat megszervezésére, koordinálására. Elfogadták a 2023-as zárszámadást Az Országgyűlés 113 igen, 50 nem szavazattal elfogadta a 2023-es központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényt.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára zárszámadás vitájában úgy értékelt: a kedvezőtlen világgazdasági folyamatok hatására a GDP felfelé ívelő trendje ugyan átmenetileg lendületet vesztett, azonban a magyar gazdaság ellenálló maradt tavaly.

Közölte: a 2022-es 4,3 százalékos GDP-bővülést tavaly mérséklődés követte, 2023-ban a magyar GDP volumene 0,9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

Jelezte: a 2023-as uniós módszertan szerinti hiány a GDP 6,7 százaléka volt, ennek ellenére az államadósság a GDP 73,5 százaléka lett, ami 2022-hez képest 0,6 százalékponttal csökkent.

Az internetszolgáltatóknak lehetővé kell tenni a pornográf tartalmak ingyenes szűrését

Az Országgyűlés 164 igen szavazattal, egyhangúlag gyermekvédelmi törvénycsomagot fogadott el fideszes és KDNP-s képviselők javaslatára.

Az új szabályok szerint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke a Magyarországról leggyakrabban látogatott pornográf honlapokról listát állít össze 2025 májusáig, a Magyarországon letelepedett internetszolgáltatók pedig kötelesek lesznek ingyenesen lehetővé tenni, hogy a listán szereplő honlapokhoz kiskorúak ne férhessenek hozzá.

A lehetőségről az előfizetőt tájékoztatni kell, és az ő nyilatkozata alapján történik meg a pornográf tartalmak szűrése, ugyanakkor a szolgáltatónak azt is lehetővé kell tennie, hogy ugyanazon az előfizetői hozzáférési ponton az előfizető egyidejűleg külön-külön is hozzáférjen a kiskorúak számára biztonságos szolgáltatáshoz és a nem szűrt internetszolgáltatáshoz.

Emellett jövő január elsejétől tilos lesz alkoholtartalmú ital reklámját közzétenni újságok első borítólapjának külső oldalán, illetve – honlap esetén – a nyitó oldalon, színházban vagy moziban 20 óra előtt, valamint gyermek-, és fiatalkorúak számára készült műsorszámot közvetlenül megelőzően, annak teljes időtartama alatt és közvetlenül azt követően is.

Szintén tilos lesz alkoholos italt reklámozni egyértelműen játék céljára szánt terméken és annak csomagolásán, valamint köznevelési és egészségügyi intézményben, és az ilyen intézmények bejáratától számított kétszáz méteren belül szabadtéri reklámhordozón, kirakatban vagy közterületről látható helyen.

Módosították az EU és Moldova közötti közös légteret érintő megállapodást

Az Országgyűlés 164 igen szavazattal elfogadta az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottság határozatának kihirdetését.

Nagy Bálint, az építési és közlekedési tárca államtitkárának a javaslat általános vitájában elhangzott expozéja szerint az indítvánnyal olyan uniós jogszabály-módosításokat integrálnak a megállapodás szövegébe, amelyeket Moldovának be kell építenie a saját jogrendjébe.

Magyar-osztrák mentőszolgálati megállapodásról döntött a Ház Az Országgyűlés 165 igen szavazattal kihirdette a Magyarország és Ausztria közötti határon átnyúló mentőszolgálati együttműködésről szóló keretmegállapodást.

A keretmegállapodás az együttműködés jogi kereteit határozza meg, célja, hogy a határ menti övezetben a lehető legjobb mentőszolgálati ellátást lehessen biztosítani.

A jogszabály szabályozza a mentőszolgálatok közötti együttműködés feltételeit, beleértve a személyzet, a felszerelés, a határátlépés, a járművek és a légi közlekedés használatának részleteit. Foglalkozik továbbá az adatvédelem, a költségek és a vitarendezés kérdésével is.

Módosították a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényt

Az Országgyűlés 113 igen, 31 nem szavazattal és 21 tartózkodás mellett elfogadta a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény módosítását.

A módosítás értelmében a gördülő fejlesztési tervezés rendszerének megújítása részeként, a nagyobb tervezési egységek kialakítása érdekében víziközműszolgáltatónként és ágazatonként egy gördülő fejlesztési terv készül és kerül benyújtásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

A módosítással új, egységes működési engedélyt vezetnek be, ami csökkenti a szolgáltatók adminisztrációs terheit.

Az igazságügyi szakértőkkel kapcsolatos törvényeket módosítottak

A szakértői pálya vonzóbbá tétele a célja az egyes törvényeknek az igazságügyi szakértőkkel és a szakértői bizonyítással összefüggő módosításának. A törvényt 121 igen, 13 nem szavazattal és 31 tartózkodás mellett fogadta el az Országgyűlés.

Egyszerűsödik a szabályozás, így a jövőben azok, akik az egyes ágazati szakértői jegyzékbe szakértőként vannak bejegyezve, kérelemre, vizsgálat nélkül az igazságügyi szakértői névjegyzékbe is bejegyezhetők.

Eseti szakértőként rendelhető ki ezentúl a költségvetési szervként működő tudományos kutatási tevékenységet végző kutatóintézet, valamint a Magyarországon államilag elfogadott képesítést adó egyetem, doktori iskola. Igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet a jövőben a Magyar Mérnöki Kamara, valamint a Magyar Építész Kamara is.

A törvény alapján a kötelező gyakorlati idő ötről két évre csökken, negyedéves helyett éves adatszolgáltatást vezetnek, valamint kötelezővé válik a szakértők esetében is elektronikus kapcsolattartás.

Közigazgatási tárgyú törvényeket módosított a parlament

Az Országgyűlés 113 igen, nem szavazattal 52 tartózkodás mellett elfogadta az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosítását.

A törvényhez több módosító indítványt is benyújtott a törvényalkotási bizottság az élelmiszerlánc hatósági felügyeletével összefüggésben, így ezentúl a kereskedelemért felelős miniszter feladatai között is szerepel az élelmiszerlánc-felügyelet. A minisztert ezen feladata ellátásában az általa irányított élelmiszerlánc-felügyeleti szerv segíti.

A felügyeleti díj a jövőben nem az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bevétele lesz, hanem a központi költségvetésbe folyik be. Ugyanakkor rögzítették ezt a bevételt az élelmiszerlánc-hatósági felügyeleti tevékenységre kell fordítani. A felügyeleti díjat az adóhatóság szedi be.

A módosítással – az Alkotmánybíróság döntésének végrehajtása érdekében – 2026-tól létrejön a Gazdasági Versenyhivatal, a fogyasztóvédelmi hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság hozzáférését biztosító belső ügyintézési felület, amelyen keresztül az eljáró hatóság haladéktalanul értesítené a többi hatóságot a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatti eljárás megindításáról és lezárásáról.

A jövőben az a vállalkozás köteles fogyasztóvédelmi referenst alkalmazni, amelynek az éves nettó árbevétele meghaladja az 5 milliárd forintot. Napirend Az előterjesztő kezdeményezte és a Ház hozzájárult az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat szerdai általános vitájának elnapolásához.

Interpellációk

Az Országgyűlés elfogadta az ellenzéki képviselőknek adott hétfői interpellációs válaszokat.

Polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó törvények

Kormány: Farkas Örs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára felidézte, hogy 2022-ben átalakították a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat, új prioritásokat meghatározva és a kabinetiroda irányítása alá rendelve őket. Ennek hátterében azon szuverenitásvédelmi megfontolások álltak, amelyeket a háború és a külső befolyásolási kísérletek hívtak életre – jegyezte meg.

Az elmúlt két évben rengeteg tapasztalat keletkezett, melyek alátámasztották, hogy az eredeti szándék helyes volt, a közös irányítás a szolgálatok még hatékonyabb együttműködéséhez vezetett – értékelt.

Hozzátette azonban: világossá vált az is, hogy a jogszabályi keretek nem támogatják megfelelően a szolgálatok jelenlegi logika szerinti munkavégzését. A kormány ezért a négy polgári szolgálat bevonásával, az ő szempontjaikat figyelembe véve olyan saját jogállási törvényt alkosson meg, amely a ma elvárt titkosszolgálati munka támogatására a legalkalmasabb.

Hangsúlyozta, hogy a javaslat kidolgozásában a szolgálatok is részt vettek, azt támogatják.

A módosítás alapvető célja, hogy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományára vonatkozó, speciális jogok és kötelezettségek határozottabban érvényesülhessenek. Egyik legnagyobb újítása, hogy a szolgálatok vezetése jóval nagyobb döntési jogosítványokat kap, a kormányzati felügyeleti és irányítási jogkörök pedig visszahúzódnak – közölte.

Elmondása szerint a javaslat teljesítményalapú, sávos illetményrendszert és új teljesítményértékelési trendszert vezet be, lényegesen megújul a munkáltatói jogok gyakorlásának rendszere is, teljesen átalakul továbbá a vezénylés jogintézménye. A módosítás új alapokra helyezi a jogviszony létesítését és megszüntetését.

Hozzátette: javaslat hatálybalépésével szükséges módosításokat a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának jogállásával összefüggő törvények módosítása hivatott átvezetni.

A javaslat ezen felül a technikai fejlődésre és a joggyakorlatban felmerült igényekre is reagál, módosítva a szolgálatteljesítés közbeni közlekedési szabálysértésekre és a kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó szabályokat – jelezte.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok jogállásával összefüggő törvények módosításáról szóló javaslat célja, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatoknak önálló szervi jogállást teremtsen – mondta el Farkas Örs.

Fidesz: A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományának önálló jogállása lesz

Halász János, a Fidesz vezérszónoka közölte: a javaslat szerint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya kikerül a rendvédelmi dolgozók köréből, és számukra egy önálló, a speciális tevékenységükhöz illeszkedő jogállás jön létre.

Felidézte: 2010-ben a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok a Belügyminisztérium irányítása alá kerültek a közbiztonság állapota miatt, ugyanis „kriminális állapotokat örököltek” a Gyurcsány-Bajnai-kormányoktól.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok a rendőrséggel együtt ezt a feladatot megoldották, Magyarország az EU egyik legbiztonságosabb országa lett – tette hozzá. Azt mondta, az orosz-ukrán háború azonban új helyzet elé állította az országot: a háború egyszerre veszélyezteti a magyar emberek fizikai és anyagi biztonságát, valamint az energiabiztonságot is. Szerinte ezért szükség van arra, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok ne rendészeti, rendvédelmi, hanem szuverenitásvédelmi fókusszal működjenek.

Halász János elmondta: a javaslat szerint változik az illetményrendszer is, a miniszter rendeletben határozza majd meg a részletszabályokat, és az eddig a szolgálati beosztáshoz kötött rendfokozatok kapcsán is lesz változás.

MSZP: hiányoznak a garanciák a törvényjavaslatból

Harangozó Tamás, az MSZP vezérszónoka bírálta, hogy nem a polgári titkosszolgálatokat felügyelő miniszter – Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője – tartotta az expozét egy ilyen fontos törvényjavaslat esetében. „Mi fontosabb dolga van most? Plakátot rajzol? Vagy valami baromságot talál már ki megint a kommunikációs gépezet élén?” – tette fel a kérdést, és megjegyezte, ez „nagyon-nagyon gáz”.

Azt mondta: támogatja, hogy saját hivatásrendi törvénye legyen a polgári titkosszolgálatoknak, de szerinte a valódi garanciák hiányoznak azt előterjesztésből. Arra hivatkozott: a javaslatban nincs benne az illetménytábla, nem lehet tudni, ki mennyit fog keresni, és ezt, valamint az illetményen felül juttatások rendszerét is miniszteri rendeletben határozhatják meg.

Szerinte a felmentés szabályai sem egyértelműek, mert az alappal elvárható szakmai elhivatottság hiánya miatt is érdemtelenné válhat egy munkatárs, ami azt jelenti, hogy „pofára” bárkit ki lehete majd rakni a testületből, ha nem azt csinálja, amit elvárnak tőle.

Hiányoznak azok a garanciális szabályok, amik megmondják egy most huszonévesnek, hogyha ha fölszerel a testületbe, akkor mi lesz vele a következő húsz-harminc-negyven évben, ehelyett a javaslat azt mondja, hogy a „mindenkori főnököd, meg a mindenkori kormányod majd azt csinál veled, amit akarsz” – összegezte véleményét a szocialista képviselő.

A KDNP támogatja a javaslatot

Nacsa Lőrinc, a KDNP vezérszónoka az MSZP-s felszólaló miniszteri expozét hiányoló szavaira reagálva azt nevezte botrányosnak, hogy a DK, a Momentum és a Párbeszéd egy ilyen fontos törvény esetében nem állított vezérszónokot.

Megköszönte a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok munkatársainak munkáját, ami értékelése szerint segít megvédeni Magyarország biztonságát és szuverenitását.

Fontosnak és előremutatónak nevezte a javaslatot, felidézve, hogy pár évvel ezelőttig különböző minisztériumok irányítása alá tartoztak a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, ám azóta „beléptünk a veszélyek korába”, ezért elengedhetetlenné vált a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok egységesítése.

Szerinte ennek teremt egységes és világos jogi szabályozást a javaslat, amely rendelkezik a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának jogállásáról.

A kormánypárti képviselő úgy értékelt: a módosítások a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok munkájának minőségét, hatékonyságát növelik, a jobb képességű, magasabb teljesítményt nyújtó állományi tagok a jövőben magasabb illetményt fognak kapni.

A Jobbik módosító javaslatokat nyújt be

Sas Zoltán, a Jobbik vezérszónoka, a nemzetbiztonsági bizottság elnöke azt mondta: nemzeti minimumra lenne szükség a nemzetbiztonsági szolgálatokkal kapcsolatban, mert „háborúk jönnek-mennek”, mindig lesznek különböző befolyásolási kísérletek, így fontos, hogy jól működő szolgálatai legyenek Magyarországnak.

Indokoltnak nevezte, hogy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának jogállását külön törvény szabályozza, ugyanakkor jelezte, hogy módosító indítványokat nyújt be az előterjesztéshez, és ezek megtárgyalását követően dönt a Jobbik az előterjesztés támogatásáról.

Részletesen szólt a javaslatról, számos pontot támogathatónak ítélt, de hiányolta például az illetménytábla meghatározását, és szubjektívnak nevezte a felmentésre okot adó egyes szabályokat.