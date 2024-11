A vízórák téliesítésére figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség

A hideg időjárás közeledtével a vízmérők és -vezetékek, -szerelvények téliesítésének fontosságára hívja fel a figyelmet a Magyar Víziközmű Szövetség az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.

Kiemelték, hogy a télen nem lakott ingatlanokban fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna letakarása, szigetelése, de javasolták az ingatlan rendszeres időközönkénti ellenőrzését is az esetleges károk megelőzése érdekében.

A télen is lakott ingatlanoknál fontos, hogy a vízmérőakna szigetelése megtörténjen, továbbá azokra a vezetékszakaszokra is kiemelten figyelni kell, amelyek kevésbé védett helyen, pincében, falon kívül találhatóak, ezeket is célszerű szigetelőanyaggal védeni – tették hozzá.

Azt írták,

a kerti csapokat vízteleníteni kell, és a telepített öntözőberendezésekre is érdemes jobban odafigyelni, mert ezek bár fagyállóak, az élettartamukat meghosszabbíthatja, ha víztelenítik.

Kitértek arra, hogy amikor az idő enyhülni kezd, érdemes ellenőrizni a vízmérőt. Ha annak ellenére forog a vízmérő óra csillagkereke, hogy nincs megnyitva a csap, valószínű, hogy csőtörés történt, amiről értesíteni kell a szolgáltatót. Ugyanez a helyzet, ha szilánkosra tört a vízmérő üvege, esetleg eldeformálódott a számlálószerkezet vagy a lakásban nem folyik a víz – sorolták.

Felhívták arra is a figyelmet, hogy minden olyan vízelfolyás, amely a szolgáltatási pont utáni hálózaton keletkezett, a felhasználó számláját terheli, mert az ő birtokán lévő hálózat meghibásodása okozta a veszteséget. Erre a hatályos jogszabályok kötelezik a felhasználókat.

Érdemes mindenkinek odafigyelni a vízmérőkre, hiszen azok rendeltetésszerű működtetése mindenkinek közös érdeke – közölték.

A téliesítési folyamatot demonstráló kisfilm a https://www.youtube.com/watch?v=5hBiwe50X58 webcímen tekinthető meg.

A kiemelt kép illusztráció.