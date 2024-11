Videó! Kisteherautó rohant egy kamionba, majd a bámészkodók miatt fantomdugó és újabb baleset történt

Miközben a műszaki mentés és a helyszínelés zajlott, a másik oldalon egy bámészkodó, indokolatlanul lassító utánfutót vontató autóba ütközött egy kisbusz.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy milyen veszélyes amikor egy balesetnél a bámészkodók lassítanak.

Múlt héten egy nagy baleset történt az M1-en. Kisteherautó rohant egy kamionba. A kisebb teherkocsi vezetőjét kimentették a fülkéből, ezután kaptak lángra a roncsok.

Mentőhelikopter, két mentőautó és több tűzoltóautó is a helyszínre sietett, akkora volt a baleset, hogy órákra megállt a forgalom az M1-en. A kisteherautó vezetője sajnos életét vesztette.

Magát a halálos baleset pillanatát kegyeleti okokból természetesen most sem mutatták, de ami miatt közzé tette MKIF a felvételt az az, hogy a bámészkodók miatt megint fantomdugó alakult ki. Valós ok nélkül lassult le a forgalom.

Miközben a műszaki mentés és a helyszínelés zajlott, a másik oldalon egy bámészkodó, indokolatlanul lassító utánfutót vontató autóba ütközött egy kisbusz. Itt szerencsére senki sem sérült meg.

Úgynevezett fantomdugó az indokolatlan lassítások miatt alakul ki, valós ok nélkül előbb lelassul, majd sokszor meg is áll a pálya forgalma.

A MKIF arról írt, hogy sokan nem mérik fel a helyzetet, hogy ezzel balesetveszélyt idézhetnek elő, mert a balesetre figyelnek és közben indokolatlanul lassítják a forgalmat. Adott esetben az is előfordulhat, hogy az előtte lévőnek műszaki hibája lesz, akkor nem tud olyan gyorsan reagálni rá vagy ő is figyelmetlen, még jobban lelassít a mögötte érkező is bámészkodik és ott az újabb baleset.

A másik, amibe nem gondolnak bele, hogy súlyos sérült is lehet a balesetnél. Valakinek az édesanyja, édesapja, nagymamája, nagypapája, gyermeke fekszik ott. Egyikünk sem szeretné viszontlátni a családtagját ilyen kiszolgáltatott állapotban a social media felületeken.