Hankó Balázs: Az új magyar gazdaságpolitika fókuszában a magyar családok, a fiatalok és a kis-és középvállalkozások állnak

A magyar családok, a fiatalok és a kis-és középvállalkozások állnak az új magyar gazdaságpolitika fókuszában – hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.

Hankó Balázs azt mondta, a nemzeti konzultációban a tizenegy kérdésből hat a családokkal, a nyugdíjasokkal, a fiatalokkal, a lakhatással és a hazai kis- és középvállalkozói szektor megerősítésével foglalkozik. Külön kiemelte a családi adókedvezmény megduplázására vonatkozó kérdést.

A kormány elkötelezett amellett, hogy a családi adókedvezményt két lépésben megduplázzák, jövő év nyarán és 2026 januárjában

– jelentette ki. Hangsúlyozta, hogy a családi adókedvezmény a magyar családpolitika legkedveltebb eleme, 86 százalékos az elfogadottsága.

Hozzátette, hogy a családi adókedvezmény révén mintegy 3600 milliárd forint maradt a családoknál. Az intézkedés egymillió családot és 1,7 millió gyermeket érint.

Kitért arra, hogy a kormány elkötelezett a hagyományos családmodell mellett, és erősíteni kívánja a családok anyagi biztonságát is. Ennek érdekében 2010 óta 30 családpolitikai intézkedést vezettek be.

Brüsszelben a hagyományos családmodellel szemben foglalnak állást, és a migráció erősítésével akarják megoldani Európa problémáit – fűzte hozzá.

Felhívta a figyelmet a Bokros-csomag máig érződő hatására. Úgy fogalmazott: „ma nagyon hiányzik az a 322 ezer édesanya”, aki akkor nem születhetett meg.

Indoklása szerint azért szükséges az új magyar gazdaságpolitikai akcióterv, mert a megváltozott világgazdasági körülményekre „Brüsszel hibás válaszokat ad”, és gazdasági hidegháborút hirdet.

Ezzel szemben ha azt akarjuk, hogy a magyar gazdaság növekedjen, akkor ehhez gazdasági semlegesség kell , a magyar érdek szempontjából kell a gazdasági kapcsolatokat építeni a Nyugattal és a Kelettel egyaránt – emelte ki.

„Magyarország meg tudja csinálni” – idézte a nemzeti konzultáció címét Hankó Balázs, hozzátéve, ehhez szükséges, hogy az emberek, szövetségben a kormánnyal, kitöltsék a konzultációs kérdőívet, elmondják a véleményüket.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a családi adókedvezmény megduplázásának részleteiről azt mondta, hogy elfogadása esetén az egy gyermek után idénybe vehető összeg havi nettó tízezer forintról húszezer forintra emelkedne. A kétgyermekes családok esetében negyvenezer forintról nyolcvanezer forintra, míg a háromgyermekes családoknál a jelenlegi kilencvenkilencezer forintról százkilencvennyolcezer forintra nőne a havi nettó összeg.

Az államtitkár kiemelte: a családi adókedvezmény megduplázása is azt mutatja, hogy a kormány a jelenlegi nehéz helyzetben is segíti a családokat.

Emlékeztetett rá, hogy a családi adókedvezményt 2011-ben vezették be újból. Emellett további adókedvezményeket és adómentességet vezetett be a kormány az elmúlt években a családok támogatására: 2020-ben vezették be a négy-, vagy többgyermekes édesanyák élethosszig tartó személyi jövedelemadó- (szja) mentességét, 2022-tól a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét, 2023-tól pedig a 30 év alatti édesanyák szja- mentességét.

Koncz Zsófia is felhívta a figyelmet a nemzeti konzultáció kitöltésének fontosságára.

Kiemelt kép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Lakatos Péter)