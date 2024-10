Szentkirályi Alexandra: A Tisza a fővárosban is Brüsszel hangja!

„A Tisza a fővárosban is Brüsszel hangja! Sunyít a migránsok betelepítéséről és a rezsicsökkentés eltörlését akarja” – hívta fel a figyelmet a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője a Facebookon.

A közösségi oldalára csütörtökön feltöltött bejegyzésben Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a lakhatási válság enyhítésének két kulcskérdése a rezsitámogatás rendszere és az elegendő lakás.

„Magyar Péter budapesti képviselői a Fővárosi Közgyűlésben kiálltak brüsszeli képviselőtársuk álláspontja mellett, aki eltörölné a rezsicsökkentést, ezért leszavazták a rezsicsökkentés megerősítéséről szóló javaslatunkat” – mutatott rá.

Hozzátette: a kormánypárti képviselők azt is javasolták a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy határozatban akadályozzák Budapesten a migránsok önkormányzati tulajdonú bérlakásokba való költöztetését.

„A liberális szivárványkoalíció, benne a Tisza Párt képviselőivel ezt a javaslatunkat sem szavazta meg. Nem csoda, Brüsszelben nemrég épp a migrációs paktum megerősítése és felgyorsítása mellett szavaztak”

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra, megjegyezve: a bevándorlást támogató országok nagyvárosaiban bevett gyakorlat, hogy az önkormányzati bérlakásokba migránsokat telepítenek.

A frakcióvezető a Tisza Párt képviselőire utalva közölte: ha rajtuk múlna, Brüsszel simán betelepíthetne migránsokat a fővárosi önkormányzati lakásokba, ahogy azt már megtették számos fővárosban és eltörölhetnék a rezsicsökkentést is.

A bejegyzéshez tartozó videóban Szentkirályi Alexandra azt mondta: a Tisza párt „kettős beszédet” folytat, mert az Európai Parlamentben „a magyar érdek ellen szavaztak”, Budapesten pedig „megpróbálnak kibújni a felelősség alól.” Hozzátette: nagyon szeretné látni, hogy a párt képviselői hogyan gondolkodnak a rezsicsökkentés és a migráció kérdéséről.

„A rezsicsökkentés most is védi a magyar embereket, a budapesti embereket is. Emellett szerintem ki kell állniuk önöknek elsősorban, mert az önök képviselője tett ezzel ellenkező nyilatkozatot” – húzta alá.

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2024. október 30-án. Mellette frakciótársa, Gulyás Gergely Kristóf. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)