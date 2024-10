Hankó Balázs szerint szükség van a családi adókedvezmény megduplázására

A családok anyagi biztonságának elősegítése érdekében szükség van a családi adókedvezmény megduplázására – mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Hankó Balázs jelezte, két lépésben emelnék meg az adókedvezményt: először jövő év nyarán, a következő lépésben pedig 2026. januárban. Azt mondta, ez az adókedvezmény az, ami a legszélesebb körben kiterjed, és az adócsomagban az erről szóló javaslat már szerepel.

A miniszter úgy fogalmazott, a kedvezmény egy családpolitikai intézkedés, ami segíti a gyermekvállalást.

„Mi a család értékét kifejezetten és erőteljesen képviseljük úgy, hogy míg mások a demográfiai kérdéseket migrációval kívánják megoldani, addig mi a családokat erősítjük, támogatjuk”

– mondta Hankó Balázs.

A héten indult nemzeti konzultációra utalva hozzátette, azért van szükség a minél nagyobb támogatásra, hogy ki tudjanak állni azon családpolitikai intézkedések mellett, amiket Brüsszel ellenez.

A munkáshitel kapcsán a tárcavezető kiemelte, ezen a területen is megjelenik a családpolitika. Elmondta, ha a hitelt felvevő nő édesanyává válik, akkor két év halasztást kap a törlesztésben. A második gyermek megszületése esetében a tartozás ötven százalékát, a harmadik gyermeknél pedig a teljes összeget elengedik.

Hankó Balázs a fiatalok lakhatásának támogatása kapcsán kifejtette, látszik az, hogy kollégiumi helyből többre van szükség. Aláhúzta, kellő támogatás esetén kollégiumi programot indítanak Budapesten és a vidéki egyetemi városokban is, hiszen a túljelentkezés meghaladja a tízezer főt.

Egy kedvezményes hitelkonstrukció bevezetését is tervezik, amely a fiatalok lakásszerzését segítené. Ezen felül a konzultáció tartalmaz arra vonatkozó kérdést is, hogy adókedvezményt kapjanak azon vállalatok, amelyek támogatják dolgozóik lakhatását. Továbbá ide tartozik a SZÉP-kártyán lévő összegek lakásfelújításra való felhasználásának lehetővé tétele is.

A miniszter kijelentette, az Európai Unió a nemzetek identitását akarja felszámolni, éppen ezért fontos a kormány számára a nemzeti konzultáció.

A magyar emberek támogatását bírva tudjuk azt mondani Brüsszelnek, hogy állj!

– tette hozzá Hankó Balázs.

Úgy fogalmazott, készek megharcolni a tizenharmadik havi nyugdíjért, „amit Brüsszel el akar venni ugyanúgy, mint a rezsicsökkentésben elért eredményeket”.

A tárcavezető kijelentette, a nemzeti konzultációban a nyugdíjasok, a fiatalok és a családok támogatásával tudnak olyan kedvezményeket biztosítani, ami „erős nemzetté kovácsol bennünket”, és a gazdaságot is tovább erősíti.