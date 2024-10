Az MNB 50 millió forintra bírságolta az OVB biztosítási ügynököt hiányos tájékoztatás miatt

Hiányosan tájékoztatta ügyfeleit az OVB a biztosítási szerződések átkötésekor, ezért a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 50,5 millió forint fogyasztóvédelmi és felügyeleti bírságot szabott ki az OVB biztosítási többes ügynökre a biztosítási alapú befektetési termékek átkötéséhez kapcsolódó jogsértő tájékoztatási gyakorlata, továbbá panaszkezelési és adatszolgáltatási hiányosságok miatt – jelentette be a felügyeleti hatóság az MTI-hez csütrtökön eljuttatott közleményében.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) célvizsgálatot folytatott az OVB Vermögensberatung Általános Biztosítási és Pénzügyi Szolgáltató Kft.-nél (OVB), amelyben 2020. január 1-jétől a vizsgálat lezárultáig tartó időszakot tekintette át.

Az MNB az OVB gyakorlatában továbbra is számos olyan esetet azonosított, amikor az ügyfél már rendelkezett befektetési egységekhez kötött, illetve megtakarítási célt is szolgáló életbiztosítási szerződéssel, ám a korábbi szerződést visszavásárlással megszüntette, illetve annak díjmentesítéséről, díjszüneteltetéséről vagy díjcsökkentéséről döntött, és a többes ügynök közreműködésével új, hasonló jellegű biztosítási szerződést kötött. Az ügyfél azonban a döntéshozatalt megelőzően nem kapott az OVB-től az átkötés megtakarításra gyakorolt hatásáról számításokkal alátámasztott, összehasonlítható tájékoztatást.

A többes ügynök annak ellenére jár el így, hogy az MNB egy korábbi célvizsgálatot lezáró határozatával felszólította már a tájékoztatási hiányosság megszüntetésére.

Az MNB azt is megállapította, hogy a többes ügynök több ügyfele panaszának (részbeni vagy teljes) elutasítása esetén nem nyújtott teljeskörű, valamennyi, a fogyasztó által igénybe vehető jogorvoslati fórumra kiterjedő tájékoztatást. Az OVB emellett felügyeleti adatszolgáltatásait nem a jogszabályoknak megfelelő tartalommal nyújtotta be a felügyeletnek.

Az MNB csütörtökön közzétett határozatában 2025. január 31-i határidővel kötelezte a többes ügynököt arra, hogy írásban – dokumentumokkal alátámasztva – számoljon be a hiányosságok megszüntetéséről. A pénzügyi felügyelet 50 millió forint fogyasztóvédelmi és 500 ezer forint felügyeleti bírságot is kiszabott a feltárt problémák miatt. A bírság összegének megállapításakor súlyosító körülménynek minősült, hogy az OVB átkötési gyakorlata a fogyasztóknak akár anyagi hátránnyal is járhatott – közölte az MNB.