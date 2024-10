Gulyás Gergely: A munkáshitelre a 17 és 25 év közötti fiatalok lesznek jogosultak

A jövő január 1-jétől hatályba lépő munkáshitelre a 17 és 25 év közötti fiatalok lesznek jogosultak, maximum 4 millió forintot lehet majd felvenni 10 éves futamidőre, ugyanakkor három gyermek vállalása esetén a teljes tartozást elengedik – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a kormányinfón.

Gulyás Gergely a kormány döntését ismertetve elmondta: a munkáshitelre az lesz jogosult, aki a 17. életévét már betöltötte, de a 26. életévét még nem. A felvett hitel szabadon felhasználható, kamatmentes, maximális összege 4 millió forint, amit 10 éves futamidő alatt egyenlő részletekben kell törleszteni.

A felvétel feltétele, hogy valaki Magyarországon legalább heti 20 órában foglalkoztatott, vagy vállalkozó legyen; vállalkozó esetén a jövedelemnek csak a heti 20 órában foglalkoztatottak átlagos jövedelmét kell elérnie – tette hozzá, jelezve, hogy a diákhitelre jogosultak munkáshitelt nem vehetnek föl. A hitelért cserébe a hitelt felvevők 5 éves magyarországi munkavégzést vagy vállalkozói tevékenységet kell, hogy vállaljanak.

Közölte: a kormány ezen a programon keresztül is támogatja ezen a gyermekvállalást, így a hitelfelvételt követően született első gyermek után két évig felfüggesztik a törlesztési kötelezettséget, a második gyermek megszületését követően újabb 2 éves moratóriumot vezetnek be és ezzel egyidejűleg az akkor fennálló tartozás felét el is engedik, a harmadik gyermek vállalása esetén pedig a teljes önálló tartozást elengedik.

A szabályozás 2025. január elsejétől lép hatályba, a jövő évi költségvetésnek is a része.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2024. október 30-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)