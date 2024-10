Békéscsaba lesz az egyik nagy alföldi közlekedési csomópont

Nagy alföldi közlekedési csomópontok kialakításán dolgozik a kormány, Békéscsaba lesz az egyik – közölte az építési és közlekedési miniszter pénteken Békéscsabán, sajtótájékoztatón.

Lázár János jelezte, hogy háromórás tárgyalásukon több közlekedésfejlesztési elképzelést tekintettek át a város vezetőivel. Megvizsgálták az M44-es gyorsforgalmi út meghosszabbítását az országhatárig, valamint a 47-es út négysávossá bővítése mellett határoztak arról, hogy a kormány a Szeged-Kecskemét-Debrecen fejlesztési elképzelésbe bevonja Békéscsabát és Szolnokot is.

A tárcavezető közölte: a Nyíregyháza-Szatmárnémeti, Debrecen-Nagyvárad és Szeged-Temesvár határ menti várospárok mellett Békéscsaba-Arad lenne még közlekedési csomópont, amivel a békési vármegyeszékhely logisztikai, elosztási csomóponttá válhat.

Ehhez be kell fejezni az M44-es gyorsforgalmi út építését, amelynek az utolsó, 30 kilométeres szakaszát jövő tavasszal átadják. Meg kell hosszabbítani az M44-est az országhatárig, amely mintegy 43 kilométernyi, 300 milliárd forint értékű új utat jelent – fűzte hozzá. Elmondta: aláírta az útra a 6,5 milliárd forint értékű tervezői szerződést.

Áttekintettek öt új M44-es nyomvonaltervet, és megállapodtak arról, hogy melyik kerülje el Békéscsabát északról. Megegyeztek abban, hogy a 47-es út négysávúsítása Békéscsaba felől indul, így Békéscsaba-Szeghalom között épül meg az első szakasz; a Szeghalom-Berettyóújfalu rész lesz a második etap – fogalmazott a miniszter.

Beszéltek egy Békéscsabát elkerülő déli útról is, amelynek a tervezését a tárca végzi, a forrást megkapta rá – jelentette ki.

Lázár János elmondta, beszéltek a békéscsabai reptér fejlesztéséről is, amit megpróbál gyorsítani, és részben katonai égisz alatt megvalósítani a körülbelül 20 milliárd forintra becsült teljes újjáépítési projektet.

Közölte, a városvezető két célt fogalmazott meg: szeretné az itt élők életminőségét javítani, valamint egy 300 hektáros ipari parkot kialakítani, amivel a gazdaságot erősítheti. „Mind a két cél tekintetében Békéscsaba számíthat ránk” – fogalmazott a miniszter.

Áttekintették a belterületi úthálózat kérdését is – sorolta a témákat. Elmondta, 25 milliárd forintba kerülne a Békéscsabán átmenő összes állami út felújítása, amire azonban nincs forrás. De ígéretet tett arra, hogy az önkormányzat által a legkritikusabbnak mondott Berényi út 2 kilométeres szakaszát megközelítőleg kétmilliárd forintért felújítják. A közgyűlés rangsorolja a többi út állapotát; a felújítást a tárca megtervezteti, és minden évben lépnek valamiben előre – ígérte Lázár János.

Hozzátette, szó volt arról, hogy a kormány támogatni fogja az Andrássy Gyula Gimnázium tornacsarnokának 2,5-3 milliárd forint értékű építését. Emellett beszéltek egy vasúti logisztikai konténerterminálról, a Munkácsy Mihály Múzeum homlokzatának felújításáról, új stadion és uszoda építéséről, a még meglévő földes utak aszfaltozásáról is.

Lázár János kifejtette, hamarosan nagy pályaudvar-felújítási programba kezdenek, szeretnék, ha nyugati mintára kereskedelmi célt is szolgálnának a létesítmények. Mint mondta, megfontolják, Békéscsabán ezt hogyan tudják megvalósítani.

Hozzátette, szóba került a vasút- és az autóbuszállomás összevonásának kérdése is Békéscsabán; ahogyan arra is ígéretet tett a polgármesternek, hogy jövőre elkezdik a vasúti járművek minőségének javítását, amely különösen fontos Gyula turizmusa számára is.

Megjegyezte, a békéscsabai polgármester szeretné a városban futó 15 éves autóbuszok „fiatalítását” is, amit a megyeszékhely és a Volán közösen finanszírozna. „Ezt gyorsan megvizsgáljuk” – jelentette ki a miniszter.

Lázár János emlékeztetett, új programba kezdtek, kiemelt partnereikhez elmennek idén és jövőre. Nem látogatnak el minden megyei jogú városba, csak abba a körülbelül egytucatnyiba, „amelyek rendkívüli helyzetben vannak, vagy rendkívüli szerep áll előttük” – fogalmazott.

Az egyeztetésen a tárca minden államtitkára, helyettes államtitkára, a MÁV, a Volánbusz és a Magyar Közút vezetője részt vett – jelezte a miniszter.

Kapcsolódó tartalom Újjáépítik a Nyíregyháza és Debrecen közötti vasútvonalat

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület), Békéscsaba polgármestere azt mondta, „igen optimistán” látja a város jövőjét. Hozzátette, hogy a következő öt évben Békéscsaba fejlesztése tovább gyorsulhat mind gazdasági értelemben, mind az itt élőknek nyújtott szolgáltatások színvonalát illetően.

Kiemelte, a megállapodás révén Békéscsaba népességmegtartó ereje nőhet és regionális szerepre törekedhet.

Kérdésre válaszolva Lázár János elmondta, Békéscsabán nem zárult le teljesen a Modern városok program, mintegy 1,5 milliárd forintnyi nyitott kérdés maradt, a forrást még 2024-ben szeretnék odaadni. „Torzót nem hagyunk” – közölte.

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)