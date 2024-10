Minden nap meg kell küzdeni azért, hogy béke és jólét legyen Magyarországon, jelentette ki Zsigmond Barna Pál

Strasbourgban vagy akár Brüsszelben folyamatosan, nap mint nap meg kell küzdeni azért, hogy béke és jólét legyen Európában, hogy béke és jólét legyen Magyarországon – jelentette ki az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára Strasbourgban, a 46 tagországot számláló Európa Tanács épületében szerdán.

Zsigmond Barna Pál az 1956-os forradalom évfordulóján, Magyarország Európa Tanács melletti Állandó Képviseletének szervezésében tartott megemlékezésen elmondott beszédében hangsúlyozta: Kölcsey Ferenc üzenete, ahogy lejegyzésekor, majd az 1848-as forradalom idején és 1956-ban, úgy ma is aktuális: „a haza minden előtt”, hiszen – mint kiemelte – most is folyamatos támadások érik Magyarország szuverenitását.

„Fontos kiállni a szabadságért, ahogy fontos az is, hogy megmaradjon Európa annak, aminek az Európa Tanács vagy az Európai Unió alapító atyái megálmodták: nemzetállamok szövetségének és a jólét és a biztonság földjének” – fogalmazott.

Emlékeztetett: Magyarország húsz évvel ezelőtt csatlakozott az Európai Unióhoz és harmincnégy éve az Európa Tanácshoz. „Ma sincs más alternatíva, noha mi új alternatívát szeretnénk Európának” – fogalmazott.

Magyarország azt szeretné, ha Európa megváltozna, ha Európa a saját érdekeit képviselné, ha visszanyerné versenyképességét, gazdasági erejét, és a háború helyett ismét a békéről szólna – hívta fel a figyelmet.

„Mi, magyarok, ahogy a nemzeti kormány, kiállunk azért, hogy ne sodródjunk bele semmilyen fegyveres konfliktusba” – fogalmazott Zsigmond Barna Pál, majd hozzátette: azért dolgozunk, hogy Európa visszanyerje versenyképességét, azt kívánjuk, hogy kiálljon saját érdekeiért, csak úgy, mint ahogy az 1956-os hősök kiálltak a magyar szabadságért. Példájuk örökkévaló – tette hozzá az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára.

Kiemelt kép: Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján tartott megemlékezésen Strasbourgban, az Európa Tanács épületében 2024. október 23-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)