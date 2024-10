Fennen hordjuk a lyukas zászlót – közölte a Jobbik az október 23-i megemlékezésén

Az LMP szerint ha egy nép kiáll saját szabadságáért, áldozata nem lesz hiábavaló

Az LMP szerint 1956. október 23-a üzenete egyértelmű: ha egy nép kiáll a saját szabadságáért, azt azért is teszi, hogy amennyiben küzdelme el bukik is, áldozata nem lesz és nem is lehet hiábavaló.