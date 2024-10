Az LMP szerint ha egy nép kiáll saját szabadságáért, áldozata nem lesz hiábavaló

Az LMP szerint 1956. október 23-a üzenete egyértelmű: ha egy nép kiáll a saját szabadságáért, azt azért is teszi, hogy amennyiben küzdelme el bukik is, áldozata nem lesz és nem is lehet hiábavaló.

Az LMP azt közölte szerdán az MTI-vel: „hőseink életüket adták azért, hogy a következő nemzedékeknek legyen viszonyítási alapjuk a szabadság igazi értelmével kapcsolatban, és gyermekeik, unokáik ne éljenek szolgasorban. Tisztelet a hősöknek!” – hangsúlyozták. Úgy fogalmaztak: „Az LMP – Magyarország Zöld Pártja határozott véleménye szerint az 1956-os forradalom a biztosítéka annak, hogy a magyar nemzet mindörökké erőt tudjon meríteni hőseiből, akik szabadságunkért küzdöttek. Áldozatvállalásuk példát mutatott tisztességből és hazaszeretetből.” A közlemény szerint akik relativizálni igyekeznek egy nép honvédő küzdelmeit, nemcsak elárulják a hősöket, nemcsak nem értik a nemzeti szuverenitás valódi értelmét, de teljesen alkalmatlanok arra is, hogy éles helyzetben helyesen döntsenek. „Az opportunizmus hosszú távon nem éri meg”- tették hozzá. Kapcsolódó tartalom Amikor magasra emelték a szabadság fáklyáját A tragikus eseményekkel terhes 20. század legdicsőbb napja a mai, mert Hunniában 68 évvel ezelőtt felvirradt a szabadság. Kiemelt kép illusztráció.