A Szent István-bazilikában vesznek végső búcsút Kozma Imre atyától

Kozma Imre atyától november 15-én pénteken, 15 órai kezdettel vesznek végső búcsút a budapesti Szent István-bazilikában. Az esemény nyilvános – közölte szerdán a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat – a Betegápoló Irgalmasrend, a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége, valamint a hozzátartozók nevében is – fájdalmas szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy P. Kozma Imre OH áldozópap, irgalmasrendi szerzetes, apostoli protonotárius, címzetes apát, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, a Magyar Irgalmasrendi Delegatúra korábbi delegátusa, és a budapesti rendház perjele, a Szuverén Máltai Lovagrend nagykeresztes tiszteletbeli konventuális káplánja életének 85., áldozópapságának 61., szerzetesi fogadalmainak 25. évében, 2024. október 17-én az örökkévalóságba költözött – közölte, lapunkhoz is eljutatott közleményében, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

Kozma Imre atya lelki üdvéért 2024. november 15-én pénteken 15 órakor szentmisét mutatnak be a budapesti Szent István-bazilikában. Ezt követően helyezzük földi maradványait örök nyugalomra a Bazilika altemplomában.

„Szeretettel hívjuk mindazokat, akik Kozma Imre atyát ismerték és tisztelték, vegyenek részt a gyászmisén és imádkozzanak lelki üdvéért. Kérjük a gyászolókat, hogy együttérzésüket mindössze jelenlétükkel fejezzék ki. A koszorúra, virágra szánt összeggel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkáját támogassák” – zárul a szeretetszolgálat közleménye.

A hirado.hu stábja korábban Budapesten, a Szent Ferenc sebei templomban járt, ahol virrasztással és közös imádsággal emlékeztek meg halála után Kozma Imre atyára:

Kiemelt kép: hirado.hu/Horváth Péter Gyula