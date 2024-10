A magyar-amerikai kapcsolatok álltak a washingtoni október 23-i ünnepség középpontjában

„A Magyarország és az Egyesült Államok közötti kötelékek nem pusztán történelmi eseményekre épülnek, azok alakításában része van az amerikai magyaroknak, akik gazdagítják az Egyesült Államok kulturális, gazdasági és politikai szövetét” – mondta Tóth Tibor, a Pénzügyminisztérium makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára a washingtoni magyar nagykövetségen az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából rendezett ünnepségen.

„Kétoldalú kapcsolatainkban szorosan együttműködünk a globális kihívások kezelésében, a biztonsági és védelmi együttműködéstől, az innovációig és kereskedelemig, és egységesek maradunk a demokrácia védelmében” – fogalmazott.

Takács Szabolcs nagykövet a Mindszenty József-teremben tartott ünnepségen azt emelte ki, hogy 1956 októberének küzdelme nem pusztán forradalom, de a szabadságért folytatott harc volt.

„A magyarok nem tarthatnak távolságot 1956-tól, mert az része annak, hogy mi kik vagyunk” – mondta.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország hisz az erős szövetségekben, amelyek erős és szuverén nemzetállamokra épülnek, és hozzátette: Magyarországnak érdeke egy olyan erős Egyesült Államok, amely hozzájárul a globális stabilitáshoz.

A nagykövet emlékeztetett arra, hogy jelenleg Magyarország tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, és vázolta a féléves elnökségi periódus prioritásait, a határvédelem, az európai versenyképesség erősítésének szándékát, valamint a demográfiai kihívások kezelését.

Diego Morales, Indiana államminisztere ünnepi beszédében köszönetet mondott azért, hogy a magyarok befektetnek a középnyugati szövetségi államba, amelynek életéhez kultúrájuk, szokásaik révén is hozzájárulnak. Hangsúlyozta, hogy 2023-as hivatalba lépése óta kiemelten tekint az Indiana és Magyarország közötti gazdasági, kulturális és tudományos kapcsolatok további erősítésére.

Az eseményen részt vett Sonata Coulter, az Egyesült Államok külügyminisztériumának helyettes államtitkára, valamint Washingtonban dolgozó külföldi diplomaták és a magyar közösség tagjai.

A nemzeti ünnep alkalmából Catherine Papin Lamont, az 1982 óta Washingtonban működő Tisza Táncegyüttes (Tisza Ensemble) amerikai alapítója átvette a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést.

Az ünnepségen fellépett Fülei Balázs zongoraművész és Mága Zoltán hegedűművész, valamint az Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes tagjai. A csaknem 50 tagból álló budapesti néptáncegyüttes öt állomásból álló Egyesült Államokbeli turnén vesz részt, ami Washington mellett, érinti Clevelandet, Bostont, és New Brunswick várost, valamint vasárnap már teltházas előadást adtak New Yorkban. A „Legacy”, azaz Örökség címmel összeállított műsor koreográfiájával emléket állít 1956 magyar forradalmának és szabadságharcának is.

Kiemelt kép: Takács Szabolcs nagykövet (Fotó: MTI Fotó/Marjai János)