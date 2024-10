1956 független Magyarországot hagyott hátra, melyért ma is dolgoznunk kell, erről beszélt Navracsics Tibor

Az ötvenhatos nemzedék üzenete: fontos, hogy szabadon határozhassuk meg utunkat, szabadon választhassuk meg a vezetőinket és a képességeink alapján boldogulhassunk – hangoztatta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerdán Sümegen, az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján tartott megemlékezésen. Navracsics Tibor ünnepi beszédében kiemelte: 1956 olyan független Magyarországot hagyott hátra eszményként, melyért ma is dolgoznunk kell.

Hangsúlyozta: a korabeli híradók által közölt drámai események során tömegével láttunk fiatalokat, akik hősiesen szembeszálltak a túlerővel, hogy megvédjék a hazát; 1989 óta szabadon ünnepelhetünk, emlékezhetünk a hősökre, köztük a tragikus hősökre is, akik életüket adták a szabadságért, és olyanokra is, akik más országban kerestek menedéket a megtorlástól tartva.

Ahogyan múlnak az évek, kibontakoznak a részletek mellett az általános jellemzők is: „ez felhívja a figyelmünket arra, hogy a tartalom mellett a formának is jelentősége van”, azaz az elnevezésnek is fontos szerepe van – jegyezte meg. Hozzátette: a kommunizmus bukását az jelezte, amikor Pozsgay Imre kommunista politikus 1989 januárjában kijelentette, hogy népfelkelés volt 1956-ban, nem ellenforradalom.

Navracsics Tibor szavai szerint fontos, hogyan nevezzük az eseményeket, hiszen abban, hogy nem emlékezhettünk meg a forradalomról, nagy szerepe volt annak, hogy a kommunisták ellenforradalomnak nevezték az 1956-os eseményeket. Amikor pedig népfelkelés lett, „jelzést kaptunk arra, nincs ereje a kommunistáknak, hogy teljesen elfojtsák 1956 erejét” – fűzte hozzá.

Mit jelent a forradalom? – tette fel a kérdést a miniszter, kijelentve: az nem más, mint valami radikálisan újnak a kezdete, a régi eltörlése. Azonban a legtöbb nyelv revolúciót használ, azaz újrakezdést, visszatérést egy pontra, ahonnan újra, immár a helyes irányban folytathatjuk – tette hozzá.

Úgy folytatta: a szó magában foglalja azt, hogy valahol utat vesztettünk; utat vesztettünk akkor is, amikor 1944-ben a náci Németország megszállta az országot, akkor, amikor „a nyilas csürhe átvette a hatalmat”, és 1945-ben, amikor a szovjet megszálló csapatok fokozatosan kiépítették a hatalmi struktúrájukat.

Navracsics Tibor azt mondta: elődeink számára 1956 forradalom volt, a szó revolúció értelmében; vissza akartak térni egy olyan Magyarországhoz, ahol mindenki képességei szerint boldogulhat, ahol mindenki szabadon alakíthatja közösségeit. Ezt tiporták el a szovjet csapatok november 4-én és az azt követő napokban, hiszen nem engedhették meg azt, hogy egy olyan nemzet élhessen itt, amely szabadon határozhatja meg életformáját, azt, hogy kik a vezetői és milyen irányba indul tovább.

Kiemelt kép: Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján tartott soproni megemlékezésen 2024. október 23-án (Fotó: MTI/Filep István)