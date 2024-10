Tuzson Bence: kiemelten fontos a gyermekek digitális készségének fejlesztése

Kiemelt fontosságúnak nevezte a gyermekek digitális készségének fejlesztését az igazságügyi miniszter azon az eseményen, amelynek keretében 150 laptopot adtak át a Dunakeszi Diáknegyedben kedden.

Tuzson Bence a térség fideszes országgyűlési képviselőjeként felidézte, hogy a koronavírus-járvány időszakában a tankerületi központtal közösen ismerték fel, hogy sok olyan hátrányos helyzetű gyermek van, akinek gondot okoz, hogy az online oktatásban valamilyen formában részt vegyen, ezért több vállalkozással közösen gyűjtést szerveztek, amelynek eredményeképpen 100 laptopot osztottak szét a leginkább rászorulók között.

Elmondta: örültek annak, hogy ezután az oktatási kormányzat is úgy döntött, érdemes szélesebb körben is továbbvinni ezt a programot, amellyel a gyermekek számára olyan eszközöket tudnak adni, amelyek bármikor hosszú távon is biztosítani tudják a digitális oktatás lehetőségét, és a gyermekek szükség esetén online is be tudnak kapcsolódni az oktatásba.

Tájékoztatása szerint ez alkalommal 150 laptopot, míg Dunakeszi városában összesen mintegy 600 laptopot adnak majd át.

Tuzson Bence fontosnak nevezte ugyanakkor, hogy „ésszel” adják ezeket az eszközöket, vagyis meglegyen a lehetőségük a szülőknek, hogy kézben tartsák gyermekük eszközhasználatát.

Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára elmondta, hogy a 2022-ben indult projektben a kormány célkitűzése az volt, hogy az 5., illetve a 12. évfolyam között tanuló diákok valamennyien hozzáférjenek a digitális oktatás lehetőségéhez, és ehhez szeretnének számukra eszközt biztosítani.

A helyettes államtitkár ismertetése szerint az országszerte összesen kiosztott, illetve kiosztandó mintegy 579 ezer ilyen eszközzel a legkisebb településektől a legnagyobb városokig mindenhová eljut ez a lehetőség, és nemcsak az állami, hanem az egyházi, önkormányzati oktatási intézményekben tanulók számára is biztosítják ezeket a tabletként is használható notebookokat.

Ráadásul ezeken olyan, a nemzeti köznevelési portálon elérhető digitális tartalmak is vannak, amelyek a tanulók és a szülők számára is nagy segítséget nyújtanak.

Az eszközök „a kimeríthetetlen tanulás lehetőségét, a világ megnyílását és a számtalan tudáshoz való hozzáférést” nyújtják – fogalmazott, hozzáfűzve, hogy olyan rendszerrel vannak ellátva, amelyek biztosítják a szülők számára a felügyeleti jogot, tekintettel a gyermekek védelmének kiemelt fontosságára.

Megfogalmazása szerint ezzel a gyerekeket a tudatos felhasználóvá váláshoz is hozzásegítik.

Balatoni Katalin arról is beszámolt, hogy bár az eredeti tervek szerint a projekt uniós forrásból valósult volna meg, eddig semmiféle uniós hozzájárulást nem kaptak hozzá, így a kormány azt mintegy 200 milliárdos beruházás keretén belül valósította meg.

A kiemelt képen: Tanulók táblagépen dolgoznak az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának 8. d osztályában Egerben (MTI Fotó: Komka Péter)