Rétvári Bence: Ez a nap a magyar szabadság egyik születésnapja

Amíg magyarok élnek a Kárpát–medencében, mindig emlékezni fognak október 23-ára – mondta a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára kedden Rádon.

Rétvári Bence, aki egyben a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen arról beszélt, hogy Magyarország történelmében minden forradalom és szabadságharc minden lényeges célkitűzése megvalósult, és a forradalmak, szabadságharcok leverőinek egyetlen célkitűzése sem valósult meg hosszú távon.

Hozzátette, hogy amit a nemzeti felkeléseken el akartak érni a magyarok, azt egy-két nemzedéken belül sikerült megvalósítani: nagyobb függetlenség, nagyobb szabadság Magyarország számára. Mindig a szabadságvágy győzött

– szögezte le az államtitkár.

Úgy fogalmazott: 1956. október 23-a magyar szabadság egyik születésnapja; van több születésnapja is a magyar szabadságnak, mert olyan kapós volt, hogy sokan akarták elvenni északról, délről, keletről és nyugatról is. Mindig, „újra és újra küzdöttünk érte, és mindig újra és újra ki is vívtuk”, ezért ezek a napok olyanok, mint a családi születésnapok, családi ünnepek – tette hozzá Rétvári Bence.

A parlamenti államtitkár azt mondta, hogy a forradalom ünnepe nemcsak múltba tekintés, hanem jövőbe nézés is, mert „ma ugyanazért kell küzdenünk”, amiért ők is küzdöttek: a magyar szabadságért.

A forradalom áldozatai nem pusztán fekete-fehér képek vagy kissé megkopott emlékek, hanem hús-vér emberek, „olyanok, mint mi, vagy a szomszédaink vagy az osztálytársaink”, ugyanolyan gondolatokkal, érzésekkel, vágyakkal és problémákkal – hangoztatta.

Rétvári Bence kijelentette, amikor Magyarország szuverenitása veszélyben forog, vagy amikor valakik úgy gondolják, hogy a magyaroknak alárendeltekké kell válniuk, és más országokból akarják megmondani, hogy „mit is kellene tennünk, akkor eszünkbe kell, hogy jusson a lyukas zászló, akkor eszünkbe kell, hogy jussanak a Corvin-közi harcosok”.

Tettekkel, szavakkal és kiállással kell „mindennap megvédenünk a szabadságunkat” – mondta a politikus.