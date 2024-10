Kötelező elektronikusan fogadni a villany- és gázszámlákat a vállalkozásoknak január 1-jétől

Jogszabályváltozás miatt 2025. január 1-jétől az energiakereskedők és a hálózati elosztó társaságok a nem lakossági felhasználók energiaszámláit kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki; az új évtől a papíralapú számla helyett az MVM is csak elektronikus számlát állíthat ki ezeknek az ügyfeleknek – közölte a vállalat hétfőn az MTI-vel.

A változás a földgáz- és villamosenergia-kereskedelmi, illetve a hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, egyéb szervezeteket, és az olyan magánszemélyeket érinti, akik a vásárolt energiával jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet végeznek.

A számla formátuma nem változik, a jelenleg is alkalmazható és a jogszabályi követelményeknek megfelelő számlakép alapján készül az elektronikus számla is. Ezek a számlák ugyanakkor kizárólag elektronikus formában hitelesek, digitális megőrzésükről az érintett ügyfeleknek kell gondoskodniuk. A számlák adminisztratív és könyvelési célra kinyomtatva is felhasználhatók.

Az MVM a számlázási tudnivalókról és a jogszabályi kötelezettségekről folyamatosan hírt ad weboldalain, valamint minden érintett ügyfelüknek részletes tájékoztatást nyújtanak postai úton vagy e-mailben küldött levélben – írták a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: MTI)