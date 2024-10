Kék bolygó – Már 178 helyen segít a Felzárkózó települések program az országban

Már 178 helyszínen nyújt segítséget az országban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és további 28 közreműködő szervezet által működtetett Felzárkózó települések program, egyebek mellett a lakhatásban, az egészségügyi ellátásban, a taníttatásban, és abban, hogy az álláskeresők visszajussanak a munka világába.

Áder János volt államfő, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke erről beszélgetett Kék bolygó című podcastjának hétfőn közzétett legújabb, a legnépszerűbb videómegosztó portálon is elérhető adásában Vecsei Miklós miniszterelnöki biztossal, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnökével.

A Mélyből a csúcsra – felzárkózó települések és fenntarthatóság című legfrissebb epizódban Áder János felidézte, 2019-ben 31 településen 8 szervezet segítségével indult el a Felzárkózó települések program, amely „a fogantatástól a munkavállalásig” segíti a településen élőket. Ma már 178 helyszínen 29 szervezet közreműködésével zajlik a munka; egy kormányhatározat szerint a cél az, hogy néhány éven belül 300 településen 300 ezren legyenek a program részesei – tette hozzá.

Vecsei Miklós azt mondta, hogy a Magyar Baptista Szeretetszolgálattal, az Ökumenikus Segélyszervezettel, a Református Szeretetszolgálattal és a Katolikus Karitásszal közösen olyan településekre fókuszáltak, oda küldtek megfelelő tudással rendelkező embereket, amelyek felzárkóztatására van esély.

Kiemelte, hogy ez „egy diagnózis alapú felzárkózás”, amellyel jövőképet adnak az ott élőknek. E települések felzárkóztatása gazdasági szempontból is elkerülhetetlen, tekintettel arra is, hogy az elkövetkező két évtizedben a gyermekek mintegy 7-8 százaléka ezeken a helyeken születik majd meg – hangsúlyozta.

Áder János úgy fogalmazott, a cél, hogy egyetlen gyermeket se veszítsenek szem elől, és a jelenleg esélytelennek tartott álláskeresők potenciális munkavállalókká váljanak. A korábbi köztársasági elnök megfogalmazása szerint el kell érni azt, hogy minden négyzetméter föld legyen megművelve, az ezeken a településeken élőket meg kell tanítani jó minőségű élelmiszer termesztésére, és vissza kell őket vezetni a munka világába. Ezeket a célokat apró lépésekkel és türelemmel lehet elérni – fűzte hozzá.

Vecsei Miklós beszámolt arról, több felzárkózó településen is sikerült már elérni azt, hogy az emberek a segítségnek is köszönhetően már nemcsak a maguk ellátására képesek élelmiszereket előállítani, hanem ki tudják vinni termékeiket a piacra. Példaként említette a budapesti Fény utcai piacot, ahol bárki vásárolhat ilyen termékeket. Ebben az esetben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat integráló szerepet tölt be, főleg a zöldségek, gyümölcsök szüretelésében, és az eladásra kínált termékek csomagolásában segítenek – jelezte. „Akikben van egy szikra, azoknak egy gyorsítósávot tudunk adni” – fogalmazott.

Áder János elmondta, hogy 2022-es adatok szerint 50 ezer csomag vetőmagot osztottak ki a felzárkózó településeken élők számára, ennek nyomán korábban elhanyagolt helyeken 63 hektárnyi megművelt terület jött létre. Vecsei Miklós hozzátette, hogy egyre több helyen már prémium minőségű termékeket is képesek előállítani.

A miniszterelnöki biztos a fenntarthatóság témaköre kapcsán szólt arról is, hogy a megújuló energia hasznosításának keretében 20 települést már úgynevezett mini naperőművek segítségével látnak el energiával; ezeket a közösségi naperőműveket nem a – sok esetben rossz minőségű – háztetőkre, hanem addig gondozatlan területekre helyezik el.

Kitért arra, amikor ez a program teljeskörűen megvalósul, akkor a 40 naperőmű 5000 család energiaellátását tudja majd biztosítani, illetve füstmentes szobák jönnek létre, így az ottani gyermekek már ilyen szobákban nőhetnek fel.

Vecsei Miklós a program további pontjaként beszélt az egészségügyi ellátásról, az egészségesebb családi környezetről, az egészségmegőrzésről is. Elmondta, hogy a felzárkózó települések egy részén jellemző háziorvoshiány hatásait jelentősen enyhítő Telemedicina szolgáltatás már csaknem negyven helységben működik, és minden olyan betegség vagy sérülés gyógyítása esetén lehet alkalmazni, amikor nincs szükség közvetlen orvos-beteg találkozásra.

Ennek a gyógyítási módszernek az alkalmazását mesterséges intelligencia segíti – ismertette. Külön kiemelte, hogy ez a szolgáltatás már a japán kormány figyelmét is felkeltette. Emellett az 1000 nap+ védőnői programot, a szűrővizsgálatok fontosságát is hangsúlyozta, valamint megemlítette az ezekre a településekre szállított kétezer Mol BuBi kerékpárt is.

Áder János mindezek alapján megállapította, hogy az országban működik a társadalmi szolidaritás. Vecsei Miklóssal ugyanakkor egyetértettek abban, hogy „értésre” és odafigyelésre, valamint türelemre is szükség van, már csak azért is, mert – mint fogalmaztak – az 5 évvel ezelőtt indult program nem mentes a kudarcoktól sem, de a célok helyességét senki sem vitatja.