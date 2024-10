Csípős reggelek várnak ránk napos folytatással

A HungaroMet Nonprofit Zrt. jelenti:

Hétfői derült idő után éjszaka is jellemzően csak kevés fátyolfelhő lehet felettünk, de az éjszaka második felére a Nyugat-Dunántúlon nagyobb területen is képződhet rétegfelhőzet. Emellett főként az északi, északkeleti tájakon helyenként köd is kialakulhat.

Kedden nyugaton a rétegfelhőzet makacsabban is megmaradhat, de legkésőbb délután Sopron környékén is kisüthet a nap. Másutt derült, napos idő várható kevés fátyolfelhővel. Csapadék nem lesz.

A délkeleti, déli szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +7 fok között alakul, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken több fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 16 és 21 fok között alakul, de északnyugaton és Borsod északi részén kissé hűvösebb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Komka Péter)