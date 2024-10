Forró biohabbal takarítják a Bükk fővárosát, a hajléktalanok is munkába álltak Miskolcon

Elkezdődött a miskolci nagytakarítás. Az emberi szervezetre és a környezetre teljesen ártalmatlan, ám a kórokozókat megsemmisítő forró biohabbal tisztítják meg a borsodi vármegyeszékhely forgalmas közterületeit.

A csapnivalóan rossz tömegközlekedés, a közrend és közbiztonság hiánya illetve a köztisztasággal kapcsolatos gondok folyton felmerültek az önkormányzati választást megelőző miskolci lakossági fórumokon. A borsodi vármegyeszékhely frissen megválasztott jobboldali polgármestere Tóth-Szántai József a hirado.hu-nak beszélt korábban arról, hogy beiktatását követően ezen a három területen azonnali beavatkozásra készülnek.

Hírt adtunk arról is, hogy heteken belül munkába állnak a közbiztonság megszilárdítását segítő seriffek, a napokban pedig elkezdődött a nagytakarítás is Miskolcon.

Forró biohabbal mossák le a térkövekről a makacs szennyeződéseket. (Kép forrása: Hollósy András miskolci alpolgármester közösségi oldala)

Az elkövetkező hetekben megtisztítják a Tiszai pályaudvartól egészen Lillafüredig kiterjedő területet.

Környezetbarát technológia

Első körben 27 helyszínen, a város legforgalmasabb pontjain végeznek tisztító és fertőtlenítő munkálatokat Magyarországon elsők közt az emberi szervezetre és a környezetre ártalmatlan zöld technológiával.

„Az elmúlt öt év lesújtó nyomokat hagyott a főutca arculatán is. A koszos, elhanyagolt közterületek és buszmegállók látványa nem tett jót a közhangulatnak. Most felszámoljuk ezt az áldatlan állapotot” – magyarázta portálunk érdeklődésére Hollósy András alpolgármester.

A Fidesz-KDNP politikusa kifejtette, hogy egy hónapon keresztül ötven ember tizenhét munkagéppel tisztítja a tereket, parkokat, aluljárókat, térköveket, utcabútorokat, a buszmegállók tetejét, forgalmas csomópontokat.

A Bükk fővárosa

„Miskolc történetének az egyik legnagyobb takarítási akcióját indítottuk el. Speciális, innovatív, magas nyomású tisztítóeszközökkel, 100 Celsius fokos – a különböző kórokozókat is megsemmisítő biohabbal távolítjuk el az elmúlt évek során lerakodott szennyeződéseket” – részletezte az alpolgármester, aki szerint ez a környezetbarát technológia kiválóan harmonizál azzal a törekvésükkel, hogy

néhány éven belül Miskolcot a Bükk fővárosaként aposztrofálják

helyben és országos körökben.

„Most újrafestjük a zebrákat és megtisztítjuk a hatalmas hegyek ölelésében fekvő városunkat, a

főutcánk a Bükk tiszta előszobája lesz,

a helyiek és a turisták örömére. Ez a magas hőfokú biohab felszedi azt a szemetet is, ami az évek során már szinte beépült a térkőbe, eltünteti az olajfoltokat és az olyan makacs szennyeződéseket is, mint a rágógumi” – magyarázta Hollósy András, aki kiemelte, hogy a program a nehéz sorsú emberek társadalomba való visszailleszkedését is szolgálja, hiszen éjszakánként

hajléktalanok festik fel a jeleket az útburkolatokra.

Az alpolgármester azt is elárulta, hogy a jövőben a városüzemeltetés számos más területén is hazánkban újdonságnak számító környezetbarát és a Bükk városához méltó technológiákat fognak alkalmazni.

„Ha végzünk a tisztító és fertőtlenítő munkálatokkal, indul a zöldítés: virágokkal és fásítással is emelni fogjuk a Bükk városának pompáját” – sorolta a további teendőket a politikus.

Kiemelt kép forrása: Hollósy András miskolci alpolgármester közösségi oldala