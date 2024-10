Derült idő vár ránk, de a köd sem marad el!

Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig:

Folytatódik a derült, száraz időjárás, de vasárnap késő délutántól, estétől fátyolfelhők sodródnak fölénk, emellett reggelre több helyen párássá válik a levegő, helyenként köd is képződik. Hétfőn délelőtt mindezek feloszlását követően szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +7 fok között alakul, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken több fokkal hidegebb lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn döntően 14 és 19 fok között várható.

Időjárási helyzet Európában:

A kontinens keleti, középső, valamint délnyugati tájainak az időjárást anticiklonális hatások határozzák meg. E területeken nagyrészt derült, napos, száraz az idő, viszont reggelente többfelé előfordul pára, köd. Ennél jóval dinamikusabb a légkör Olaszország felett, ott egy ciklon okoz nagy mennyiségű, többfelé 40-50, néhol még 100 mm-t is meghaladó csapadékösszegeket, heves esőzéseket, árvizeket. Emellett még a Skandináv-félsziget déli részéről érkezik jelentés 20-30 mm-es csapadékösszegekről, ami egy elöregedő front mentén hullott le. Továbbá a Brit-szigetek térségében is változékony az időjárás, hiszen most éri el a partokat az Ashley névre keresztelt ciklon, ami leginkább erős, viharos, több helyen már erősen viharos széllökésekkel jár. A Kárpát-medencében a következő napokban is nyugodt, száraz, napos időjárásra számíthatunk, hiszen az anticiklon továbbra is itt rostokol felettünk.

A kiemelt kép illusztráció. Ködös õszi reggel, színezõdõ lombok a debreceni Nagyerdõben. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor)