Gyurcsány Ferenc bejelentést tett: A DK 2026-ban minden választókerületben állít jelöltet

A Demokratikus Koalíció (DK) 2026 tavaszán mind a 106 egyéni választókerületben állít jelöltet – jelentette be Gyurcsány Ferenc a párt 13. születésnapját ünneplő szombati rendezvényen.

Az online közvetített eseményen az ellenzéki politikus elmondta, hogy jelöltjeiket november elejétől mutatják be, méghozzá 106 nap alatt.

A pártelnök beszédében egy mozambiki írótól idézte, hogy „amíg az oroszlánok el nem mondják saját történetüket, addig mindig a vadászok lesznek a vadásztörténetek hősei”. A képviselő úgy fogalmazott, hogy Magyarország nagyobbik része hagyja, hogy a Fidesz, hogy Orbán Viktor miniszterelnök „mesélje el a mi közös történetünket”.

Gyurcsány Ferenc megjegyezte, hogy a kormányfővel szembenálló világnak nincs közös története, egyúttal feltette a kérdést, hogy lesz-e saját, belülről is megélt történetük? Amíg a miniszterelnök mondja meg, hogy ki a jó magyar, mit kell gondolni hazáról, hitről, családról, szeretetről, önmagadról, a fociról, a barátodról, a szövetségesedről, azaz, hogy ki a jó és ki a rossz, addig „mi mindig vesztesek leszünk” – szögezte le.

A pártelnök „lehetetlenségnek” nevezte, hogy az Orbán Viktorral szembenállók a saját történetük elmesélését azokra próbálják bízni, akik „tegnap még Orbán történetét mesélték, írták, rendezték”.

Korábbi mondataira visszautalva úgy fogalmazott, hogy aki a vadász és az oroszlán történetében középen áll, az nem barátjuk. Hozzátette, hogy aki úgy gondolja, hogy a vadász, meg az oroszlán ebben a történetben ugyanazok a szereplők és egyformák, azoknak sem akarnak a barátai lenni, ahogy azoknak sem, akik hol az oroszlánnal, hol pedig a vadásszal, esetleg mindkettővel barátkoznak.

Ma egyetlen hiteles történet van és egyetlen hiteles mesélő, ez a Demokratikus Koalíció – foglalta össze gondolatmenetét.

A „hirtelen megtértekről” beszélve úgy fogalmazott, hogy ők már húsz éve is ellenzékiek voltak, „amikor te még nem. Mi ellenzékiek voltunk akkor is, amikor ez tönkretette a köztársaságot, amikor te segítettél neki”

– tette hozzá.

Annak a meglátásának is hangot adott, hogy 2022-ben nem azért veszítettek a parlamenti választáson, mert „együtt voltunk”, hanem azért, mert nem volt saját közös történetük. Szavai szerint ennek a nem létező közös történetnek az elmesélését is „összemaszatolta” egy hamis mesélő, „egy egykori vadászra bíztuk az oroszlánok történetének elmesélését”. Kijelentette, hogy ők oroszlánok, az ő történeteiket akkor se a vadászok meséljék el, „ha elmentek a jelmezkölcsönzőbe, és most éppen a közelgő farsangon oroszlánruhába kívánnak öltözni”.

A politikus, aki beszédében elemezte az Oroszország és Kína okozta kihívásokat, úgy látta, hogy a magyaroknak az az elsőrangú érdekük, hogy erősítsék Európa pozícióját, ugyanis Magyarország Európán keresztül tud részt venni a nagy globális küzdelemben.

A pártelnök kijelentette, hogy Magyarország szuverén, de eközben feladatnak nevezte Európa szuverenitásának növelését. „Javaslom megtanulni a kettős szuverenitás igényének szövegét, mert ebben sűrítettük össze a DK e tekintetben megfogalmazott politikáját, ami a nemzet szuverenitására és Európa szuverenitására vonatkozik” – fogalmazott.

Hangot adott annak a meglátásának, hogy létre kell hozni egy új, átfogó szövetséget, amelynek Európa népei, az Egyesült Államok valamint azok az alkotmányos demokráciák lennének tagjai, amely a nyugatos világ értékei szerint rendezkedtek be.

A rendezvényen felszólalt Dobrev Klára, a DK EP-képviselője, aki az elmúlt 13 évet úgy írta le, mint egy hullámvasutazást, mert miközben elértek sikereket, kudarcokat is vallottak.

A politikus azt mondta, büszke arra, hogy amikor Európában arról kellett dönteni, hogy milyen kontinenst, milyen Magyarországot, milyen világot képviselnek, akkor egyetlen egyszer sem kötöttek kompromisszumot. Annak a véleményének is hangot adott, hogy az ellenzék oldalán a DK az egyetlen olyan erő, aminek kidolgozott, kiszámolt, összerakott programja van.

