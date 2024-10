2010 óta duplájára nőtt a bölcsődei férőhelyek száma Magyarországon

Duplájára nőtt 2010-hez képest a bölcsődei férőhelyek száma Magyarországon – mondta a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa szombaton a Győr-Moson-Sopron vármegyei Rábapordányban, ahol átadták a helyi minibölcsődét.

Gyopáros Alpár, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, kifejtette: míg 2010-ben 32 500 bölcsődei férőhely volt az országban, addig ma 67 500. A legtöbb bölcsőde a kistelepüléseken épült, így a bölcsődékkel rendelkező települések száma 2010-hez képest a triplájára nőtt – tette hozzá.

Kiemelte: a legtöbb igény a falvakban jelentkezett bölcsődék építésére, ami azt jelenti, hogy a legkomolyabb demográfiai fordulatot a falvakban sikerült elérni.

A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy ez közös eredmény, és azt mutatja, hogy nagyon jó úton jár az ország a Magyar falu programmal és általában véve a vidékfejlesztéssel.

Gyopáros Alpár elmondta: 2010 előtt azzal a problémával szembesültek, hogy a vidéki kistelepülések az elnéptelenedéstől szenvedtek, bölcsődéket, óvodákat és iskolákat is bezártak.

Amikor 2019-ben elindult a Magyar falu program, már működött a családi otthonteremtési támogatási rendszer, a családi adókedvezmény, a babaváró hitel és elindult a falusi csok. Utóbbi révén 2024-ben már több mint 47 ezer falusi család tudta megteremteni, fejleszteni vagy bővíteni otthonát vidéken – tette hozzá.

A kormánybiztos beszélt arról is, hogy a vidéki bölcsődék létjogosultságát nemcsak a kedvező demográfiai helyzet, hanem az is bizonyítja, hogy a munkaerőpiac igényli az édesanyák munkába történő visszatérését is.

Visy László polgármester elmondta, hogy a két csoportszobával működő minibölcsőde építésére a Területfejlesztési operatív programban nyert a település közel 65 millió forintot. A magas építési árak miatt a kormány további 112 millió forint támogatást biztosított a kivitelezéshez.

A kiemelt kép illusztráció.