Orbán Viktor: Zelenszkij győzelmi tervével nem lehet nyerni, ezzel csak veszíteni lehet

Két csoport van az ukrajnai háború ügyében az unióban: a többiek és mi – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország műsorának péntek reggeli adásában az uniós csúcstalálkozót követően.

Magyarország a kezdetek kezdetén bejelentette, hogy nem akarunk részt venni a háborús erőfeszítésekben. Ma az Európai Unió összes többi országa benne van a háborúban. Van, aki ezt erősebb nyelvezettel mondja, van aki finomabbal, de mind arról beszélnek, hogy ők vívnak egy háborút Oroszország ellen – szögezte le a kormányfő.

Az Európai Unió úgy viselkedik, mint egy hadviselő fél és Magyarország a legelején világossá tette, hogy ez egy rossz stratégia. Ezt a háborút nem lehet megnyerni. Az ukrán-orosz konfliktust a fronton nem lehet elrendezni – mondta Orbán Viktor, aki úgy fogalmazott, hogy tárgyalások kellenek egyezkedések, diplomácia, kontaktus.

Meg kell próbálni valahogy lezárni a háborút minél hamarabb, hogy minél kevesebben haljanak meg, hogy Ukrajna minél kevesebb területet veszítsen és, hogy a magyarok és általában az európaiak is vissza tudjunk térni a békés élethez – fogalmazott.

Ne csináljuk azt, hogy a villamosenergia ára Európában kétszer-háromszor akkora mint Amerikában, mert akkor a gyáraink nem tudják majd eladni a termékeiket, nem lesznek versenyképesek, tehát ezt mind ne csináljuk – mutatott rá a szankciók káros hatásaira.

Ne kelljen dollár és euró milliárdokat küldeni a háborúba és elégetni ott ezt a rengeteg pénzt. Ne kelljen szankciókat bevezetni. Ne tegyük tönkre az európai kereskedelmet. Ne tegyük tönkre az európai energiarendszert ne hozzunk létre egy olyan helyzetet, amikor az energiaárak hirtelen megnőnek. Ne csináljuk azt, hogy az európai gazdaságban a gáznak az ára az 4-5 ötszöröse az amerikainak – sorolta a szankciók negatív hatásait.

A háború fokozása helyett tárgyalások kellenének, hogy véget vessünk a vérontásnak – tette hozzá.

Ez volt a magyar álláspont és azt is mondtuk, hogy ennek a vége vereség lesz. Most itt állunk, tehát most a másik 26 ország döbbenten kellett, hogy meghallgassa Zelenszkij elnököt arról, hogy most akkor neki van egy győzelmi terve. Eddig mije volt? Azt hittük eddig is, hogy egy győzelmi terv szerint haladnak, de kiderült, hogy nem. Ami eddig tervként létezett, arról kiderült, hogy a vereség terve. Most erről át akarnak váltani a győzelem tervére – utalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Brüsszelben bemutatott győzelmi tervére.

Mi azt mondtuk, hogy ebben nem veszünk részt – jelentette ki.

A kormányfő úgy véli, hogy ez nem a mi győzelmi tervünk és szerintünk – bár azt kívánja az ukránoknak, hogy legyen igazunk –, ezzel a győzelmi tervvel nem lehet nyerni.

Ezzel megint csak veszíteni lehet – húzta alá.

Erről volt egy izgalmas beszélgetés, ahol nekünk jeleznünk kellett, hogy mi ezen a háborún kívül vagyunk. Eddig sem vettünk benne részt, és ezután sem fogunk benne részt venni – árulta el Orbán Viktor mi zajlott zárt ajtók mögött a brüsszeli tanácsteremben.

Zelenszkij győzelmi tervében sajtóhírek szerint az is szerepelt, hogy Ukrajna akár atomhatalommá is vállhat. A kormányfő azt mondta, neki az elhangzottak alapján nem úgy tűnt, hogy Ukrajna valóban atomhatalommá akarná fejleszteni magát, de riasztónak nevezte ennek a lehetőségét is. Szerinte mindezzel pánikszerű hullámokat gerjeszthet Ukrajna, ezért tisztázni kell, van-e atomfegyverük.

Úgy fogalmazott, a háború ügyében nincs spekulációnak helye, a tényekből kell kiindulni. A háború kezdete óta Ukrajna rovására és Oroszország javára változott a helyzet. Nem lehet az erő oldaláról közelíteni a tárgyaláshoz Ukrajna számára, ha nincsenek fölényben. A miniszterelnök szerint békét kell kötni, Magyarországnak béke stratégiája van.

Hozzátette, a német kancellárnak és a francia elnöknek még az amerikai színrelépés előtt tárgyalniuk kellene Oroszországgal. Az Európai Néppártról kijelentette, szintet léptek, bejelentették a saját igényeiket, azt mondták, a régi magyar kormány menjen, a Tisza jöjjön, lépjenek be a háborúba, engedjék be a migránsokat, ahogy ezt már régóta szeretnék. Brüsszel ide küldött, helytartó kormányt szeretne Magyarországon.

„Nehogy már Németország mondja meg, hogy mi legyen” – szögezte le a miniszterelnök.

„Bajok vannak az Európai Unióban” – fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, hogy pont azok a bajok jelentik a legnagyobb kihívást, „amelyekre Magyarország más válaszokat ad”. A probléma leginkább az, hogy „amit mi csinálunk Magyarországon, az nagyjából az, amit az európai nép is szeretne látni otthon”.

Például Európában szinte mindenki a migráció ellen van, azt a kormányokon kívül szinte senki nem támogatja. Sokan „a fél karjukat odaadnák azért, ha olyan állapotok lennének migráció ügyben náluk, mint nálunk, tehát hogy egy országban nincs migrációs krízis, mert nem engedjük be őket – miközben ők a beverik a fejüket a falba: hogy lehettek ilyen szerencsétlenek, hogy beengedték milliószám migránsokat, akikkel most nem tudnak mit kezdeni és csak jönnek és jönnek és jönnek” – folytatta Orbán Viktor.

Ez a Magyarország példa az európai emberek szemében a saját kormányukkal szemben – jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor arról is beszélt: föl lehet tenni azt a kérdést, miért van az, hogy Magyarországon, amely messze nem a leggazdagabb ország az Európai Unióban, fizetik a családok a legkisebb díjat az áramért meg a gázért és általában a rezsiért.

Itt ez a tízmilliós Magyarország ezzel a képességgel, amivel rendelkezik és itt van a 84 milliós Németország meg a 60 egynéhány milliós Franciaország, óriási ipari erővel. Miért van az, hogy Magyarországon kevesebbet fizetnek az emberek? – fogalmazta meg a kormányfő azt a kérdést, melyet szerinte számos EU-tagállam polgárában felvetődhet.

„Felteszik ezt a kérdést: miért van az, hogy az ő kormányaik nyakig állnak a háborúban, miközben Magyarország a béke oldalán van. Azon béka oldalán, amin az európai emberek többsége áll.

Magyarország egyelőre ezért tüske a köröm alatt, ami kellemetlen helyzetbe hozza az európai kormányokat – szögezte le a kormányfő.

Nem egyszerűen Magyarországról van szó, hanem arról, „hogy az európai politikát, a gazdaságpolitikát, A katonapolitikát, az energiapolitikát, a migrációs politikát – ezeket mind lehetne másképpen csinálni. A legnagyobb baj velük az, hogy sikeresek vagyunk”.

Németország stagnál, Magyarországon lesz egy 1,5-1,8 százalékos növekedés, jövőre nekünk lesz 3 százalékos növekedés – miközben mindenhol stagnálásról beszélnek, tehát, hogy helyben járás lesz – állapította meg Orbán Viktor.

Hasonló a migrációs példa – mutatott rá a miniszterelnök. „Miért kell attól félnie egy franciának meg egy németnek, hogy este nem engedheti ki a gyerekét az utcára? Miért van az, hogy egy nagy közösségi rendezvényen már vigyázni kell arra, hogy mi történik a tömegben? Miért van az, hogy nő a bűnözés? Miért van az, hogy terrorveszélyben élnek?” – tette fel a kérdéseket, így folytatva: mindeközben Magyarországon „ez mind nincs – tehát az az igazság, hogy akaratunkon kívül kihívást jelentünk a többiek számára.”

Ezt a kihívást próbálja „egy visszafogott viselkedéssel inkább valahogy a szőnyeg alatt tartani, mert nekünk nem az az érdekünk, hogy a mellünket verve kiálljunk” és dicsekedjünk, hanem az, hogy éljük a saját életünket

Tehát a cél az, hogy a dolgainkat „saját, nekünk tetsző módon tudjuk intézni”.

Az Európai Néppárt feltett mindent egy lapra – tért ki az európai pártpolitikára Orbán Viktor.

Amiket követeltek Magyarországtól az tarthatatlan volt – indokolta a Néppártból való kilépést.

Aki az Európai Néppártba belép, az nyilvánvalóan a mostani magyar társadalom érdekei ellen van – szögezte le.

Hozzátette: „Találtak egy pártot, amely belépett, és azt most hatalomra akarják juttatni”. Velük akarják végrehajtani „azt a programot, amit Magyarország elutasított, mert rossz lenne az itt élő embereknek.

Brüsszelben is magyar belpolitika zajlik – fogalmazott.

A gazdasági semlegességnek a szuverenitással való összefüggésére vonatkozó kérdéssel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy annak ellenére, hogy Magyarország kihívást jelent az uniós országok számára, ez egyben hazánk tekintélyét is növeli. A miniszterelnök említette, hogy nemrég találkozott Olaf Scholz német kancellárral, jövő héten pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik, mindezek felértékelik Magyarországot a külpolitikában.

Orbán Viktor kielemelte Robert Fico visszatérését, aki szerinte „kirobbnanó formában van”, valamint beszélt arról is, hogy szerb-magyar-szlovák hármas csúcstalálkozót fognak tartani a jövőhéten a migrációról. Mindez tehát azt mutatja, hogy nagyobb a tekintélye hazánknak, mint amit az ország méretei mutatnak.

Ezzel párhuzamosan van egy olyan törekvés a Néppárt részéről, hogy új kormányt delegáljanak Magyarországra, a Tisza Pártnak pedig ebben szánnának szerepet, aminek az lenne a feladata, hogy végrehajtsa Brüsszel utasításait, vagyis engedjük be a migránsokat, lépjünk be a háborúba és fogadjuk el a genderideológiát.

A gazdaságpolitikával kapcsolatban úgy fogalmazott, „lesz nagy csodálkozás”, amikor kijönnek a 2024-es számok.

A kormányfő említette a nemzeti konzultációt is, amivel szerinte „megvetjük az új gazdaságpolitika fundamentumait”

A kormányfő szerint „Magyarország ki fog lőni”, mivel szerinte „mi egy gyors alkalmazkodással a gazdasági semlegesség politikáját meghirdetve és megerősítve el tudunk lépni ebben a versenyben”. De ez csak akkor lehetséges, ha ehhez az emberektől a nemzeti konzultáción megfelelő mértékű felhatalmazást kap.

A gazdasági semlegességnek és a konzultációnak az emberek mindennapi életével való összefüggéseivel kapcsolatban arról beszélt a kormányfő, ha háború lesz, akkor az „asztalfiókban maradnak” a gazdasági semlegességről szóló tervek, amelyet a nemzeti konzultációval szeretnének megerősíteni, „mert egy háború idején nem ilyen gazdaságpolitikára van szükség” – tette hozzá.

A kormányfő kifejtette, a magyar gazdaságpolitikának másik előfeltétele, hogy a migrációtól mindenképpen meg kell védeni az országot, mivel egy olyan országban, „amelyet elárasztanak a migránsok, ahol menekülttáborokat kell létrehozni, ahol be kell engedni tőlünk különböző kultúrából jött embereket, ott nem lehet megcsinálni azt a gazdaságpolitikát, amire most készülünk” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök.

A migráció ugyanis a terrorveszélyen és bűnözésen túl rengeteg pénzt is felemészt.

„Most például büntetnek bennünket Brüsszelből, mert nem engedjük be a migránsokat, de az a büntetés még mindig jóval kisebb, mint az a pénzügyi teher lenne, amit azért kellene elviselnünk, mert beengedjük őket” – mondta a miniszterelnök.

Tehát – emlékeztetett – mindenképpen ki kell maradni a háborúból és meg kell tartani „migránsmentes övezetnek Magyarországot”, mivel ez az alapja a gazdaságpolitikának és utána jöhet többek között a béremelés.

A miniszterelnök ezzel kapcsolatban újfent kitért arra, hogy a munkaadók szerint is drága a lakhatás és olcsóbbá kell tenni, ezért konkrét, elsősorban a fiatalok számára megfizethető lakhatási körülményeket kell teremteni. Említette még, hogy a családok megsegítésének is eljött az ideje ebben az új gazdaságpolitikában meg kell kétszerezni a gyermekek után járó adókedvezményt.

Valamint a Demján Sándor-tervvel, segíteni kell a kis- és középvállalkozókat. „Tehát a mindennapi élet szempontjából látványosan mutatkozik majd meg ez az új gazdaságpolitika, hogyha sikerül a konzultációban megerősíteni, és a következő évben egy látványos változás zajlik majd le a mindennapi életben is” – összegezte gazdaságpolitikával kapcsolatos gondolatait a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint az olasz miniszterelnök jelentése, amit Draghi-jelentés néven kísértetként járja be Európát, világosan beszél a bajokról.

Ebbe leírták, hogy mit kellene csinálni, csak meg kellene tenni, de nem tudják. Ennek számos oka van a miniszterelnök szerint. Szerinte azt, amit ezek a tanulmányok a versenyképességről írnak, azt meg tudjuk csinálni.

A legfontosabbnak nevezte, hogy úgy nem lehet versenyezni, hogy 3-4-szer nagyobb energiaárat fizetsz, mint a versenytársaid. Ezt kellene megoldania Európának. A másik, hogy nem lehet kibírni a magas adókat se, és Nyugaton adókat emelnek. Így elveszíti Európa a versenyképességet, adót kell csökkenteni, rajtunk kívül szinte senki sem csökkentett adót az elmúlt időszakban.

Hangsúlyozta, 2010 óta egy másik Magyarország van, ha a tőkeerejét nézzük, a vállalkozókat nézzük, a családi anyagi helyzetét nézzük vagy ha a megtakarításokat – gyötörnek minket mindenféle bajok, de 2010-ben Magyarország elindult egy úton.

A mostani helyzet szerinte annyiban más, hogy közben a világban előállt számtalan előre nem látható krízis.

Európa versenyképessége csökkent, Amerikáé és Kínáé nőtt, erre Európa bezárkózással, sündisznó állással reagált védő vámok formájában. Ha nem versenyzünk, bezárkózunk, ahelyett hogy megvizsgálnánk, mások mit csinálnak jobban, akkor egyre rosszabbul fogunk élni. A magyar politika lényege a konnektivitás, a gazdasági semlegesség, mindenkivel kereskedni kell, mindenkivel versenyezni kell. Aki versenyképes, be kell társulnunk hozzá, együtt kell működjünk, hogy a világban keletkező nagy mennyiségű gazdasági haszonból Magyarországnak is jusson – összegezte.