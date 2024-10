Nyugdíjba vonult Töltény, a bűnözők réme

Belépett a nyugdíjas időszak képzeletbeli kapuján Töltény, a rendőrkutya.

A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség közösségi oldalán számolt be Sántha Dávid törzsőrmester szolgálati kutyájáról, Töltényről.

„Dunakeszin egy kiképzésen voltam, amikor Töltény hozzám került 2015-ben” – kezdte a Debreceni Rendőrkapitányság Biztosítási és Szakszolgálati Alosztályának kiképző kutyavezetője.

„Az első találkozás emlékezetes pillanat marad, hiszen a kutya szó szerint kizavart a kennelből. Csak második próbálkozásra sikerült felszerelnem a kellékekkel, azóta eltelt több mint kilenc év, és nap mint nap szoros kapcsolatot ápolunk egymással.

Szolgálati társam idén lett tízéves, most pedig a már a jól megérdemelt nyugdíjas napjait tölti.

Az eltelt időszak alatt igazi családtaggá vált, el sem tudnánk képzelni nélküle mindennapjainkat. Vele öröm volt kimenni az utcára, az évek alatt sok akcióban vettünk részt. Az egyik legemlékezetesebb az volt, amikor egy késsel fenyegetőzőt kellett elfognunk. A férfi látva, hogy mekkora erőt képviselünk, jobbnak látta letenni a fegyvert” – fogalmazott Sántha Dávid, aki úgy látta, hogy Töltény kiállása és vehemenciája miatt a bűnözők kétszer meggondolták, hogy miként cselekednek.

A határozott fellépés mögött ugyanakkor egy érző szív is lapul, járőrkutya ellenére nagyon jól kijön a gyerekeivel is. Ha valakit megszeret, azzal teljes az összhang, másokkal viszont megtartja a tisztes távolságot. Töltény nagyon szemfüles németjuhász, aki egy különleges érzékszervvel is meg van áldva.

„Rögvest észreveszi, ha nincs kulcsra zárva a házunk bejárati ajtaja. Ekkor nem habozik, kinyitja azt és óvatosan beoson egy-két falatért” – tette hozzá.