A nigériai kibercsaló álprofillal zsákmányolt 71 millió forintot egy 64 éves magyar özvegyasszonytól

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályának kibercsoportja leplezte le azt az online csalót, aki álprofillal zsákmányolt 71 millió forintot egy 64 éves magyar özvegyasszonytól, és majdnem 121 millió lett belőle – írta a Zsaru magazin.

A budapesti albérletben elfogott nigériai férfi további bűnügyekben is érintett a bandája három másik tagjával.

Július 22-én az egyik hazai pénzintézet illetékese, a rendőrséggel együttműködve megszakította egy Hajdú-Bihar vármegyei magánszemély utalását, aki 50 millió forintot akart eljuttatni egy bolgár bankszámlára. Erről a banki ügyintéző bejelentést tett a hajdú-bihari rendőr-főkapitányságon. Ezek után a kibercsoport kezdte meg az adatgyűjtést.

„Kihallgattuk az egyedül élő nőt, akit olyan profin hálóztak be, hogy most sem gondolja, csalás áldozatává vált volna” – vázolta Juhász Imre alezredes, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztály és a nyomozás vezetője.

A nő megözvegyült, kapcsolatra vágyott, ezért az év elején több internetes társkereső oldalra is regisztrált, majd márciusban az egyiken keresztül kapcsolatba került egy személlyel, aki középkorú magyar férfinak mondta és mutatta magát. Ingyenes online szolgáltatón keresztül folytatták az egymásnak írogatást, és a férfi előadta, még a szüleivel emigrált Angliába, nemrég autóbalesetben elhunyt a felesége, és társra vágyik, ami azért sem egyszerű, mert olajfúrótornyon dolgozik a Fekete-tengeren, egy ilyen vállalkozásnak a vezetője. Napi szintű üzenetváltás alakult ki közöttük, fényképeket is küldözgettek egymásnak, és a férfi egyre többször fogalmazott meg dicséreteket, főleg a nő munkájára reflektálva, de fényképeit látva is írt kedves szavakat, és többször hangsúlyozta, mennyi közös van bennük.

Egyre mélyebb bizalmi viszony alakult ki közöttük, majd eljött a május, és az udvarló előhozakodott a legendával, amire az első csalást alapozta.

A csak szöveges üzenetekkel kommunikáló férfi ekkor arról írt, sürgősséggel kellett Japánból alkatrészeket rendelnie, de mivel a török felségvizeken lévő fúrótornyon nincs internetszolgáltatás, nagy segítség lenne, ha ezt a tranzakciót a Hajdú-Bihar vármegyei nő intézné el helyette.

A nő visszakérdezett, ha ott nincs internet, hogyan tudnak most is online írogatni egymásnak, amire a férfinak az volt a magyarázata, hogy ez a szolgáltatás ingyenes, de ott, ahol ő most van, ott nincs internetszolgáltatás, mely szükséges lenne a banki utaláshoz – folytatta az alezredes.

Ezt a nő elfogadta, és amikor a férfi átküldte neki a 6,2 millió dolláros jóváírást mutató bankszámlája kivonatát, megnyugodott. Meg kell hagyni, a hamisított banki kivonat grafikai elemei profin lettek megalkotva. A férfi az állítólagos jelszót és a netbanktól sms-ben kapott kódot is átküldte a nőnek, de az utalás nem sikerült.

Hamarosan arról tájékoztatta a nőt, hogy üzenetet kapott a banktól, miszerint a hozzáférését letiltották, emiatt kéri, hogy a szükséges pénzt előlegezze meg neki, és utaljon helyette.

Ekkor már következetesen édesemnek szólította a nőt, aki több részletben 71 millió forintot küldött egy bolgár férfi bankszámlájára; erről a csaló azt írta, ez a cége bankszámlája. Egy hónappal később újabb legendával állt elő, azt állította, hogy egy hibás alkatrész miatt szennyeződés került a fúrótoronyból a tengerbe, és ha a bírságot nem tudja kifizetni, le fogják tartóztatni.

Mivel a nő a korábbi, 71 millió forintos „kölcsön” miatt az értékpapírjait is eladta, barátoktól kért 40 millió forintot, a bankjától pedig 10 milliót.

Július 22-én ezt akarta átutalni.

A kibercsoport nyomozói alapos elemző-értékelő munka révén azonosították a feltételezett elkövetőt, egy Budapesten élő és tanuló 37 éves nigériai állampolgárt. Két másik honfitársával bérelt belvárosi lakást, mindhárman egy fővárosi egyetem hallgatói. A társkereső oldalra feltett álprofilhoz használt fotókat egy közösségi oldalról töltötte le, az üzeneteket pedig fordító programmal ültette át magyar nyelvre. Ebben egyik társa magyar barátnője volt a segítségére – magyarázta Juhász Imre alezredes.

Ez az ügy nemcsak azt mutatja, milyen körmönfont módszerekkel válik ismeretlenül is bizalmas baráttá egy bűnöző, hanem arra is rávilágít, hogy egy áldozat még azok után is képes hinni átverőjében, miután óriási pénzösszeget zsákmányolt tőle.

Ha a bank nem állította volna le az 50 milliós utalást, erről a bűncselekményről valószínűleg nem értesül a rendőrség, vagy csak azután, hogy a kicsalt összeg visszaszerzése már lehetetlen.

A 37 éves nigériai férfi beismerő vallomást tett, de a nyomozás még tart. A hajdú-bihari kibercsoport tagjai más személyek érintettségét is vizsgálják, a magyar nővel kiegészült nigériai triót pedig további, hazánk területén elkövetett csalásokkal és pénzmosásokkal is kapcsolatba hozták, de külföldön is követhettek el csalásokat.

Jelen pillanatban a Baranya, a Csongrád-Csanád, a Pest és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőrkapitányságok kibercsoportjai még elemzik és értékelik az eddigi adatokat. A bíróság egyelőre csak a fúrótornyos udvarlót záratta olyan helyre, ahol internethez nem tud hozzáférni.