Rétvári Bence: A migráció megfékezésében Magyarországra, a magyar rendőrökre mindig lehet számítani

A migráció megfékezésében Magyarországra, a magyar rendőrökre mindig lehet számítani – mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Budapesten, a Szerbiába induló újabb magyar rendőri kontingens búcsúztatóján.

Rétvári Bence emlékeztetett, immár több mint kilenc éve tart az Európára, az Európai Unióra (EU) nehezedő migrációs nyomás. „A magyarok nem azért mennek Szerbiába, hogy bárkit számon kérjenek, hogy büntessenek, hogy rosszindulatú megjegyzéseket tegyenek, hanem azért, hogy segítsenek” – jelentette ki. Az államtitkár szerint a Magyarország határvédelmét kritizáló államok, illetve az EU vezetői kilenc év alatt még semmilyen megoldást nem találtak az újabb népvándorlás kezelésére, hanem csak keresik azt. Rétvári Bence kijelentette: Magyarország megoldása jó, működőképes, ezt bizonyítja az is, hogy a déli határunknál és a szerb-észak-mecedón határnál is lényegesen csökkent az embercsempészek tevékenysége, és ebben komoly szerepet játszanak a magyar rendőrök is.

A magyar választópolgárok a migráció ügyében tartott népszavazáson, és a parlamenti választáson is egyértelművé tették, hogy mit gondolnak az illegális bevándorlásról – hangsúlyozta.

Az államtitkár úgy vélekedett, tarthatatlan az EU vezetésének az az álláspontja, hogy egyre növekvő kvóták alapján osztaná szét a migránsokat a tagállamok között. Kitért rá, hogy Magyarország mindent megtesz a külső schengeni határ védelméért, ennek ellenére egyszeri 78 milliárd forintos büntetéssel, valamint napi egymillió eurós kényszerítő bírsággal sújtotta hazánkat az EU bírósága. Elmondta, hogy Olaszország a napokban kezdte el a migránsok Albániába szállítását, mert a cél az, hogy a menedékkérelmeket a schengeni zónán kívül lehessen elbírálni. A magyar érdek ugyanez – tette hozzá.

Emlékeztetett, hogy számos uniós tagállam állította már vissza egymással szemben a határellenőrzéseket, Németország pedig a teljes határvonalán bevezette azt, majd ezt tette Franciaország is.

Az államtitkár szerint már a szabad mozgás lehetőségét korlátozzák az unióban a hasonló intézkedések.

A schengeni zónának 440 kilométer hosszú külső és 7500 kilométer belső határa van, így ésszerűbb, és anyagilag is kivitelezhetőbb a külső határ védelme – hangsúlyozta.

Rétvári Bence kiemelte, hogy a magyarországi migránstáborok létesítéséről szóló hírek egytől egyig álhírek, a kormánynak nincs, és nem is lesz ilyen szándéka. A külső határok védelme tehermentesíti a rendőrség itthon szolgáló állományát is, ennek egyik eredménye, hogy Magyarország a világ húsz legbiztonságosabb országa közé tartozik – hangsúlyozta. Az államtitkár megköszönte a Szerbiába induló 23. magyar rendőri kontingens tagjainak a munkáját.

Kiemelt kép: hirado.hu grafika