Gyöngyösi Márton kilép a Jobbikból és nem folytatja a politizálást

A politikus közösségi oldalán tudatta a hírt: kilép a Jobbikból és a közéletből is távozik.

„Amikor a Jobbik június 29-én tartott tisztújító kongresszusán elmondtam elnöki értékelőmet és leköszönő beszédemet, arra figyelmeztettem, hogy

a kudarcos választásokat követően a legnagyobb veszély, ami közösségünkre leselkedhet, az, ha a párt környékén jól láthatóan felszaporodott ügyeskedők közreműködésével beindul a párt még mindig jelentős erőforrásainak felélése és elherdálása

vagy beapportálása egy újabb elvtelen pártközi megállapodásba, politikai túlélésért – értsd a megélhetési politikusaink pozíciójának biztosításáért – cserébe. Nos, tévedtem” – írta Gyöngyösi Márton a Facebook-oldalán.

Hozzátette, „a legnagyobb veszély az, ha a párt új elnöksége a közel egy évtizede képviselt néppárti, konzervatív politika útjáról letérve visszatér megjelenésében, hangszínében, üzeneteiben a »régi« Jobbik útjára és felkínálkozik az immár szélsőjobbra kitolódott rezsim szatellitjének szerepkörére, ahol bár már most is komoly túlkínálat van, de az eddig legkomolyabbnak ígérkező kihívóval szembeni küzdelemben akár még hasznát is veheti.

Ahogy elnézem, a párt jelenlegi kommunikációját és irányvonalát, sajnos pont ez történik.”

Felsorolt néhány példát is, melyek tükrében – mint fogalmazott – nem meglepő, sőt, logikus, hogy a párt elnöksége úgy döntött, hogy ezt a folyamatot azzal szentesíti, hogy a másfél évvel ezelőtt szinte ellenszavazat nélkül a párt legfőbb döntéshozó szervei által elfogadott nevet (Jobbik-Konzervatívok) visszaváltoztatja az eredeti nevére (Jobbik Magyarországért Mozgalom).

„Ezzel a Jobbik vezetői a néppártosodást szúrták szíven, és ezzel láthatóan semmit nem értettek meg abból a folyamatból, amiért oly sokan küzdöttek a pártban, közel egy évtizeden át” – fejtette ki véleményét Gyöngyösi Márton.

Az egykori pártelnök nem tagadja, hogy vezetése alatt a Jobbik a júniusi európai parlamenti és önkormányzati választásokat minden várakozást alulmúló rossz eredménnyel zárta.

Úgy véli, azóta kiderült, hogy innen a párt számára a Jobbik gyökereihez nincs visszaút.

„Számomra legalábbis biztos nem. Búcsúzom. A párttól és belátható időre a magyar belpolitikától és közélettől egyaránt. Sebeket nem adok, vissza nem lövök, a jövőbeni egzisztenciámat elődeimtől eltérően nem a volt közösségem bírálására vagy megszakértésére fogom alapozni. Az emlékeket megőrzöm, a küldetésünkhöz hű bajtársakkal meg majd úgyis találkozunk még, hiszen munka és feladat lesz bőven egy szebb, európai, keresztény, polgári Magyarország felépítésében” – zárta bejegyzését a politikus.