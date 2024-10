Egyre jelentősebb a női menedzsmenttel működő sikeres vállalkozások száma – hangsúlyozta Hunyadi László, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) vállalkozásfejlesztésért felelős helyettes államtitkára kedden a „Nő a versenyképesség – A női vezetők szerepe a vállalatok sikerében” című szakmai konferencián a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában (BKIK).

Elmondta, hogy jelenleg mintegy 247 ezer női tulajdonos és 162 ezer cégjegyzésre jogosult női vezető járul hozzá a hazai társas vállalkozások sikeres működéséhez, 81 ezer vállalkozás élén kizárólag női cégvezető áll.

Biztató képet mutat az OECD női vállalkozásokról szóló jelentése is, amely szerint Magyarországon a felnőttkorú lakosságból a nők 8,1 százaléka indított saját vállalkozást, ami meghaladja az uniós 6 százalék körüli átlagot – mutatott rá a helyettes államtitkár.

Szólt arról, hogy az NGM feladatának tartja a támogatáspolitikai rendszer felülvizsgálatát, és törekszik lehetőséget adni az alulreprezentált vállalatcsoportoknak, köztük a női vállalkozásoknak.

Hunyadi László kiemelte, fontosnak tartják, hogy motiválják a nők vállalkozóvá válását, ezt mentorálással, mint vállalkozásfejlesztési eszközzel tudják segíteni.

Jelezte, hogy 2025 második felében újraindul az országos vállalkozásfejlesztési mentor program, amelyben a női vállalkozások számára is adott a részvétel lehetősége.

A konferencián a helyettes államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy létrejött a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) női vállalkozói szekciója, amely ernyőszervezetként képviselheti a női vállalkozók érdekeit.

Csókay Ákos, a BKIK főtitkára hangsúlyozta, a több mint 170 éves múltra visszatekintő kamara elkötelezett minden olyan vállalati jó gyakorlat támogatása mellett, amely a versenyképességet és a gazdasági növekedést ösztönzi. Szerinte a nők jelenléte a vállalkozói szférában versenyképességi kérdés is.

Szuromi-Kovács Ágnes, a WILL Foundation for Women Leaders (WILL Foundation) alapítója kiemelte: a nemrégiben létrehozott alapítvány célja a női vezetők támogatása. Szerinte célzott intézkedésekkel elő lehet segíteni, hogy arányosabb legyen a vezető testületekben a nők és a férfiak képviselete.

A konferencián bemutatták a WILL Foundation for Women Leaders (WILL Foundation) női vezetőkkel kapcsolatos kutatását, amelyet a BKIK és a Budapest Airport támogatott. A kutatás egyebek közt kimutatta, hogy globálisan 2021-ben az összes vezérigazgató 26 százaléka volt nő, míg 2024-ben a Fortune 500-as vállalatoknál csak 10,4 százalékát vezették nők. Magyarországon 2023-ban az igazgatósági tagok mindössze 12 százaléka volt nő, 2024-ben a vezérigazgatói pozíciók 5,9 százalékát, a vezetői pozíciók 21,5 százalékát töltötték be nők.