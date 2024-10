Balatoni Katalin: Az oktatásban eszközölt fejlesztések hozzájárulnak a nemzet gazdasági teljesítményéhez

Az oktatásban eszközölt beruházások, fejlesztések hozzájárulnak a nemzet gazdasági teljesítményéhez – közölte a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára kedden Monoron.

Balatoni Katalin a Monori Kossuth Lajos Általános Iskola uniós és magyar forrásból finanszírozott fejlesztését bemutató sajtótájékoztatón azt mondta: a jól teljesítő oktatási rendszerekben az iskolai infrastruktúra hatékonyan és eredményesen szolgálja az iskolai előrehaladást azzal, hogy motiváló környezetet teremt a pedagógusok és tanulók számára. Az ilyen intézményben minden az iskola célját, az oktatás-nevelést hangsúlyozza,

„az iskolaépület kialakítása egyben a szocializáció eszköze is”

– tette hozzá. Az állami intézményfenntartás legfontosabb célja, hogy országosan biztosított legyen az iskolákban a minőségi oktatáshoz szükséges infrastrukturális háttér, a képzett humánerőforrás – közölte. Hozzátette: az állami szerepvállalás erősítésével a minőségbeli különbségek kiegyenlítése, az esélyteremtés volt a legfőbb cél. Balatoni Katalin szólt arról, hogy a kormány 2020-ban elfogadta az Európai Unió számára készített Köznevelési Stratégia 2021-2030 című dokumentumot, amelynek célja, hogy a következő évekre meghatározza a köznevelés alapvető fejlesztési irányait.

Megemlítette, hogy a kormány céljai között szerepel, hogy európai színvonalú tornatermek, tantermek és tanuszodák épüljenek.

Ezt a célt szolgálja a 2014-ben elindított a köznevelési infrastruktúrafejlesztési program, a Magyar Falu Program, a Modern Városok Program és a programszerű fejlesztéseken kívül eső egyedi, kormánydöntéssel rendelkező jogos társadalmi igényű fejlesztések – közölte. Balatoni Katalin beszélt arról, hogy 2018 óta 5680 óvodai és iskolai fejlesztés indult el, illetve valósult meg csaknem 1400 milliárd forint értékben. Hozzátette: 2010 óta infrastrukturális fejlesztés csaknem kétezer óvodában történt. Ez a feladatellátási helyek mintegy negyvenkét százalékát jelenti – közölte.

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúrafejlesztési Programban 220 projekt zajlik országszerte, amelyből 57 tanuszoda építését vállalta a kormány. Hozzátette: 2024 szeptemberig 37 helyen adtak át új tanuszodát, jelenleg 7 tanuszoda kivitelezése van folyamatban, 13 uszoda projektje előkészítés alatt áll – sorolta. Ugyanebben a programban 87 új tornaterem építéséről határozott a kormány, ebből 44-et adtak át 2024 szeptemberig – mondta. A kormány 2019 decemberében arról határozott, hogy Pest vármegye 16 köznevelési intézményében jelentős kapacitásbővítés legyen, a fejlesztések a tervek szerint 2024-ben valósulnak meg – közölte. Balatoni Katalin beszámolt az európai uniós forrásból megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekről is. A 2014 és 2020 közötti időben több konstrukcióban több mint ezer iskolaépület újult meg az országban – közölte.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban öt konstrukcióban 626 iskola korszerűsödött, bővült mintegy 148,6 milliárd forint uniós és költségvetési forrás felhasználásával. Mintegy hétmilliárd forint uniós forrás felhasználásával okos tantermeket alakítottak ki 180 állami iskolában. További 6,7 milliárd forint uniós támogatásból, szintén az állami iskolákban, elektromoshálózat-felújítás történt – számolt be.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban 478 köznevelési feladatellátási hely energetikai korszerűsítésére 57 milliárd forint támogatást fordítottak – mondta.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban 528 köznevelési feladatellátási helyen történt felújítás, korszerűsítés, energetikai korszerűsítés 58 milliárd forint támogatás felhasználásával – sorolta. Beszámolt arról is, hogy a 2021-2027-es uniós programozási időszakban is folytatódnak az iskolafejlesztések. A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére a Top Plusz program keretében lehetett és lehet pályázni. A köznevelést érintő legfontosabb konstrukció egyike a Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című, amelynek keretében óvodák infrastrukturális felújítására kerülhet sor. Ennek során 262 projekt nyert összesen 50,94 milliárd forint támogatást. A Köznevelési infrastruktúra fejlesztése című konstrukció elbírálása folyamatban van. Ennek keretében 306 pályázat érkezett be mintegy 67,5 milliárd forint igényelt támogatásra. Ebből 2024. augusztus 23-ig 63 pályázat nyert el 10,77 milliárd forint támogatást – ismertette.

A vármegyei önkormányzatok integrált területi programjában a fenntartható városfejlesztési eszközök megvalósítására kijelölt városok, várostérségek települései, önkormányzatai nyújtottak be támogatási kérelmet – mondta. Beszámolt arról is, hogy 2024 szeptemberig 57 támogatási kérelem érkezett be 26,898 milliárd forint támogatási összegre és 22 pályázat nyert el, összesen csaknem 12 milliárd forint támogatást.

Oláh Gábor, a Nemzeti Fejlesztési Központ területfejlesztési programok végrehajtásáért felelős főigazgatója elmondta: a Monori Kossuth Lajos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) pályázatán elnyert 665 millió 540 ezer forint támogatásnak köszönhetően valósul meg. Az eseményen felszólalt Szokolai Zsolt, az Európai Bizottság regionális és várospolitikai főigazgatóság egységvezető-helyettese; Vartus Gergely, a Nemzeti Fejlesztési Központ európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkára és Hrutkáné Molnár Mónika Katalin, a Monori Tankerületi Központ tankerületi igazgatója. A beszédek után aláírták a támogatási szerződést, majd projektbejárás következett.

Kiemelt kép: Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára. (Fotó: MTI/Balázs Attila)