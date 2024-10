Már felnőtt betegségek esetén is használható a Semmelweis HELP alkalmazás

Hétfőtől felnőtt betegségek kapcsán is használható a Semmelweis Egyetem ingyenes, tünetellenőrző alkalmazása, a Semmelweis HELP. A weblap és a mobilalkalmazások felnőtt modulját, annak használatát a budapesti Semmelweis Szalonban tartott hétfői sajtótájékoztatón mutatták be.

Az eseményen az applikáció részleteit Kovács Eszter ötletgazda, az egyik fejlesztő ismertette. A modul használatához szükséges, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) mint egészségügyi hatóság által kiállított megfelelőségi bizonyítványt Müller Cecília adta át Merkely Bélának, a Semmelweis Egyetem rektorának. Az országos tisztifőorvos beszédében mindenki részére ajánlotta a megfogalmazása szerint az NNGYK-ban zajló tevékenység kiegészítéseként is felfogható alkalmazást.