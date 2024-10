Nem csak az öccsét, a barátait is közpénzzel tömte Magyar Péter

Magyar Péter öccsét fizette az a cég, amelynek Magyar vezérigazgatóként tízmilliós megbízásokat adott. Miután a politikus körüli újabb botrány napvilágot látott, lemondta azt a sajtótájékoztatóját, amit Strasbourgban tartott volna.

Kedden látott napvilágot, hogy a KEHI-jelentésben szereplő Diákhitel Központ-szerződések által érintett egyik cég, a PlanB Magyarország Kft. fizetési listáján szerepelt Magyar Péter testvére is. Magyar öccse, Magyar Márton 2019 nyarától dolgozott a PlanB-nél, mintegy 6 hónapon át foglalkoztatták projektmenedzserként, és ezért havi 300 ezer forint fizetést kapott – ismerte el a Tisza Párt is, és Magyar Péter is, de ebben semmi kivetnivalót nem látnak.

Magyar Márton évekkel ezelőtt még a Facebookon is megadta munkahelyének 2019. augusztus elsejei kezdéssel a PlanB Magyarország Kft.-t, de ezt azóta onnan levette. Egy képernyőkép azonban még őrzi ennek nyomát. Magyar Márton végül szintén elismerte, hogy dolgozott a PlanB-nek. Azt írta, hogy onnan a COVID-járvány kezdete környékén távozott; állítja, maga mondott fel.

A jelek szerint Magyar Péter egy céget közbeiktatva folyatta ki a pénzt a családtagjainak, majd miután lebukott, vizsgálat indult ellene és felmentették

– írta közösségi oldalán az újabb botránnyal kapcsolatban Deák Dániel. A politológus szerint ez az eredettörténete, ez lehet a valódi oka, amiért Magyar Péter hirtelen nagy ellenzéki lett.

A PlanB egyébként nagyjából egy évvel azelőtt, hogy szerződést kapott volna a Diákhitel Zrt.-től, Magyar Péter akkori feleségét, Varga Juditot készítette fel annak miniszteri kinevezése előtt.

A KEHI szerint a PlanB drágán dolgozott:

egy 40 oldalas – kétes minőségű – tanulmányt a Z generációról 4 millió forintért készített el (ez 100 ezer forint/oldalt jelent),

egy másik esetben pedig 4,4 milliót kért egy 18 diából álló előadásért,

egy faültetéssel kapcsolatos projektet is 14,8 millióért végzett el, nagyjából 500 ezer forint helyett.

Magyar Mártont, a Tisza Párt elnökének a testvérét telefonon érte utol a Magyar Nemzet, érdemi válaszokat azonban nem adott a felmerülő kérdésekre: „Nem tudom értelmezni a »fizetési lista« kifejezést. Ahol pénzt kapok, ott dolgozni szoktam” – így reagált kedden a Magyar Nemzet kérdéseire.

Már a teremben ülve várták Magyar Pétert az újságírók Strasbourgban az Európai Parlament épületében, amikor kiderült, hogy Magyar egyszerűen lemondta a meghirdetett sajtótájékoztatóját.

Ez csupán néhány órával azután történt, hogy kiderült, Magyar Péter öccse is keresett a túlárazott szerződéseken. Láthatóan olyan kínosan érintette Magyart az ügy, hogy nem mert kiállni az újságírók elé.

Ennek azonban egy másik oka is lehet, hiszen Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője nem sokkal korábban tájékoztatta az Európai Parlamentet Magyar Péter lopási ügyéről.

„Na, ez aztán a bátor megfutamodás” – kommentálta a sajtótájékoztató lemondását Dömötör Csaba. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint teljesen egyértelmű, hogy a gombamód szaporodó botrányai miatt menekül Magyar Péter, és a saját Facebook-oldalán túli nyilvánosságban nem hajlandó kérdésekre válaszolni, pedig azokból egyre több van” – olvasható az Origo hasábjain.

Kiemelt kép: Magyar Márton (forrás: facebook)