Magyar Péter paktumot köthetett Manfred Weberrel a mentelmi jogáért cserébe

Újabb videót tett közé Vogel Evelin, Magyar Péter volt barátnője. Ebben arról beszél, hogy a Tisza Párt elnöke és Radnai Márk is megfenyegették. Magyar Péter Brüsszelben állva tapsolta Ursula von der Leyen beszédét. Elemzők szerint a mentelmi jogával tarthatják fogva a Tisza Párt elnökét, aki ezért alkut kötött Manfred Weberrel. A miniszterelnökkel történt brüsszeli kézfogásával pedig azt próbálta demonstrálni, hogy egy szinten van Orbán Viktorral – hangzott el az M1 Híradójában.

Magyar Péter és Radnai Márk megzsarolta Vogel Evelint, erről beszél új videójában a Tisza Párt elnökének volt barátnője.

„Mint minden embert, így a politikust is megilleti a magánélet védelme, de náluk más a határ, mint a civilek esetében. (…) Ez a demokráciában természetes és ugyanakkor a választópolgárnak jogos igénye, hogy megismerje azt a politikust, akit felruház a hatalommal, akinek a választásokon odaadja a szavazatát” – fogalmazott Nagy Ervin, politikai elemző, a Mandiner munkatársa az M1 műsorvetőjének azon kérdésére, hogy hol húzódik a határa a magánélet szentségének és a közérdekű információnak.

„Az, hogy hogy viselkedik a munkatársaival, hogyan irányít egy pártot, hogy milyen stílusban beszél az emberekkel, és hogy igazat mond-e – mert ez a videó arról is szól, hogy Magyar Péter nem csak a nőkkel kapcsolatos fellépésében hagy maga után kívánni valót, hanem abban is, hogy nem mond igazat – ez pedig nagyon fontos a politikai karakternek, tehát az, hogy ismerjük a politikust az nagyon fontos követelmény egy demokráciában ”– hangsúlyozta az elemző.

A Tisza Párt elnökének volt párja arról beszél a felvételen, hogy őt fenyegetik, ami pedig, miután ő maga mondta el, hogy közösen építették a pártot Magyar Péterrel, gyakorlatilag a politikai térbe helyezi az egész történetet.

„Ez egy közügy. Már csak azért is, mert Vogel Evelin a Tisza Pártnak az építője volt. A pártnak egy háttér embere volt, aki nagyon sok embert hozott be ebbe a mozgalomba. Arról is beszél, hogy nagyon sok olyan tiszás van, aki szintén arra panaszkodik, hogy Magyar Péter erőszakosan, sokszor dühösen bánik a munkatársaival, amit sokszor mi is érzékelünk választópolgárként. (…) Magyar Péternek a politikusi karaktere nagyon sokat sérült az utóbbi időben, és ez nem csak Vogel Evelin videójának a következménye, hanem annak is, hogy ő maga sokszor ellentétesen cselekszik ahhoz képest, amit ő a kampány során ígért” – mondta Nagy Ervin.

Magyar Péter állva tapsolva ünnepelte Ursula von der Leyen beszédét, amelyben Magyarországot támadta

Szerdán mutatta be Orbán Viktor a magyar uniós elnökség programját az Európai Parlament ülésén, Strasbourgban. Az ülésen Magyar Péter a Tisza Párt elnöke, EP-képviselő is jelen volt. Magyar Péter állva tapsolta Usula von der Leyen beszédét. Elemzők szerint a mentelmi jogával tarthatják fogva a Tisza Párt elnökét, aki ezért alkut kötött Manfred Weberrel. A miniszterelnökkel történt brüsszeli kézfogásával pedig azt próbálta demonstrálni, hogy egy szinten van Orbán Viktorral.

„Orbán Viktor azért ment el erre a plenáris ülésre, hogy elmondja az EU-elnökségének programját, amit ők kidolgoztak és ami egy vitatható téma. Ennek ellenére azt láthattuk, hogy mind Manfred Weber, mind a baloldal, mind a bizottság elnöke meglehetősen szokatlan módon nem a programmal foglalkozott, hanem Orbán Viktor politikáját és személyét támadta sokszor személyeskedve és hamis vádakat megfogalmazva” – vélte a szakértő.

„Ami számomra furcsa volt, visszakapcsolva Magyar Péterhez, többször mondta, hogy ő nem háború párti, ennek ellenére azt láthattuk, hogy amikor Ursula von der Leyen a fegyverszállításokról beszélt és az orosz-ukrán háborúról szólt, akkor Magyar Péter állva tapsolt. De ugyanúgy Manfred Webert is megtapsolta amikor hazugságokat állított, amikor személyeskedett és amikor magyar gyűlöletről tett tanúbizonyságot” – mondta a politikai elemző.

„Úgy tűnik, hogy Magyar Péter továbbra is a mentelmi joga mögé akar bújni, ez viszont egy olyan helyzetet teremthet számára, hogy politikai fogollyá válik, ugyanis az Európai Parlament úgy tűnik, nem a tények alapján dönt, hanem politikai hovatartozás szerint. Szavazni fognak Magyar Péternek a mentelmi jogáról, először bizottsági szinten, ha bizottsági szinten túl megy, akkor esetleg a plenáris ülésen is”– mondta.

Nagy Ervin úgy fogalmazott: „Magyar Péter mindent megtesz, akár állva tapsol Ursula von der Leyen háborúpárti szavai miatt, akár állva tapsol Manfred Weber magyarságot támadó, magyar gyűlölő szavai miatt azért, hogy a mentelmi joga megmaradjon, mert a többség fogja ezt eldönteni. Tehát a mentelmi joga miatt és a saját politikai jövője miatt Brüsszel foglyává vált, nem a saját ura, nem szuverén politikus Magyar Péter, ez derült ki ezekből a képsorokból” – fogalmazott Nagy Ervin.