Vizsgálják a receptre felírható mozgás lehetőségét Magyarországon

Eredményes külföldi példák alapján kezdték el vizsgálni annak a lehetőségét Magyarországon, hogy miként lehetne társadalombiztosítási támogatással különböző mozgásformákat is előírni a betegeknek – mondta el pénteken Hévízen a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára.

Révész Máriusz a Mozgás receptre elnevezésű kétnapos konferencia zárónapján tartott előadást, amelynek során emlékeztetett arra, hogy a magyar lakosság egészségi állapota meglehetősen rossz. A várható élettartam férfiaknál 5,3 évvel, a hölgyek esetében 3,9 évvel marad el az európai uniós átlagtól, ami komoly versenyképességi hátrányt jelent a gazdaságnak.

Sokat vagyunk betegek, sokat költünk táppénzre és sok munkaidő esik ki, ezért is kell tenni a felzárkózásért. Különböző felmérések mutatják, hogy az egészségi állapotunkra leginkább az életmódunk van hatással, csak kisebb mértékben az egészségügyi ellátórendszer, a környezet vagy a genetika, ehhez képest keveset foglalkozunk az életmódunkkal – jelezte az államtitkár.

A politikus jelezte: a hévízi konferencia arra kereste a választ, hogy miként lehet rávenni az embereket arra, hogy jobban odafigyeljenek magukra, legyenek aktívabbak,

ezért határozták el, hogy az egészségügyben dolgozóknak és a szabadidős sportok, élménysportok területén dolgozóknak sokkal szorosabban együtt kellene munkálkodnia.

Voltak már erre kísérletek, például a népegészségügyi adó elosztásával kapcsolatban, de további programokra van szükség a két terület összekapcsolására. Az egyik kezdeményezés az eredetileg Új-Zélandról indult Mozgás receptre program, amely már több skandináv államban és Nagy-Britanniában is eredményesen működik – jegyezte meg.

Révész Máriusz kifejtette:

ennek lényege, hogy amint a pácienseknél megjelenik a magas vérnyomás vagy más kezdődő betegségek tünete, nem egyből gyógyszereket írnak fel receptre a háziorvosok, hanem mozgásterápiát.

Ez utóbbinak kiemelten jótékony hatása van, ezért több országban a társadalombiztosítás ugyanúgy támogatja a költségeit, mint a gyógyszerekét.

„Ide szeretnénk eljutni, most tesszük meg az első lépéseket.” Most kezdődhet az ehhez szükséges munka, amelynek megvalósításához – svéd minta alapján – egy új kiadvány is készült – tette még hozzá az államtitkár.